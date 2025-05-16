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Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования

Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования - 16.05.2025, ПРАЙМ

Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования

Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:07+0300

2025-05-16T13:07+0300

2025-05-16T13:10+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены. "Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио. Песков также подчеркнул, что необходима встреча лидеров США и России, на которой может пройти обсуждение международных вопросов, в том числе и украинского кризиса."Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможной встрече с Путиным.В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".

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россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, марко рубио