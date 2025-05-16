https://1prime.ru/20250516/peskov-857641544.html
Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования
Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования - 16.05.2025, ПРАЙМ
Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования
Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:07+0300
2025-05-16T13:07+0300
2025-05-16T13:10+0300
политика
россия
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены. "Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио. Песков также подчеркнул, что необходима встреча лидеров США и России, на которой может пройти обсуждение международных вопросов, в том числе и украинского кризиса."Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможной встрече с Путиным.В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".
https://1prime.ru/20250516/rubio-857624327.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_327:0:2919:1944_1920x0_80_0_0_3e452ac36b28691439a4726cafba6d0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, марко рубио
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Марко Рубио
Песков оценил роль диалога Путина и Трампа для украинского урегулирования
Песков: контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены.
"Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.
Песков также подчеркнул, что необходима встреча лидеров США и России, на которой может пройти обсуждение международных вопросов, в том числе и украинского кризиса.
"Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможной встрече с Путиным.
В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".
Рубио назвал единственный шанс на урегулирование украинского конфликта