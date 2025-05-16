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Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков

Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков - 16.05.2025, ПРАЙМ

Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле находится на постоянной связи с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:04+0300

2025-05-16T13:04+0300

2025-05-16T13:06+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле находится на постоянной связи с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", — сказал он журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что налажены все необходимые каналы связи для обмена информацией между переговорной группой и центром.Кроме того, у делегации есть все необходимые установки по переговорной позиции.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Также на переговоры направлены эксперты Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента.

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россия, москва, рф, дмитрий песков, владимир путин