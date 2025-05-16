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Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков
Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков - 16.05.2025, ПРАЙМ
Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле находится на постоянной связи с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:04+0300
2025-05-16T13:06+0300
политика
россия
москва
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле находится на постоянной связи с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", — сказал он журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что налажены все необходимые каналы связи для обмена информацией между переговорной группой и центром.Кроме того, у делегации есть все необходимые установки по переговорной позиции.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Также на переговоры направлены эксперты Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента.
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россия, москва, рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:04 16.05.2025 (обновлено: 13:06 16.05.2025)
 
Делегация в Стамбуле постоянно находится на связи с Москвой, сообщил Песков

Песков: российская переговорная группа находится на постоянной связи с Москвой

© РИА НовостиФлаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции
Флаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле находится на постоянной связи с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что налажены все необходимые каналы связи для обмена информацией между переговорной группой и центром.
Кроме того, у делегации есть все необходимые установки по переговорной позиции.
Город Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
В Стамбуле завершились переговоры Турции, США и Украины
12:15
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Также на переговоры направлены эксперты Минобороны, Генштаба, МИД и администрации президента.
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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