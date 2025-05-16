Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/podmoskove-857622331.html
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T03:02+0300
2025-05-16T03:02+0300
общество
экономика
россия
рф
москва
московская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857622331.jpg?1747353769
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на приусадебных участках, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области. В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности был введен на территории региона 16 апреля. "Особый противопожарный режим – вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данная мера также направлена на обеспечение безопасности населения, сохранения жизни людей и их имущества. "При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, жечь мусор, траву, листву, сухостой, тополиный пух, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков", - подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что за нарушение правил противопожарного режима грозит административная или даже уголовная ответственность. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, московская область, мчс
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область, МЧС
03:02 16.05.2025
 
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим

МЧС: в Подмосковье ввели особый противопожарный режим

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на приусадебных участках, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области.
В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности был введен на территории региона 16 апреля.
"Особый противопожарный режим – вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что данная мера также направлена на обеспечение безопасности населения, сохранения жизни людей и их имущества.
"При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, жечь мусор, траву, листву, сухостой, тополиный пух, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков", - подчеркнул представитель ведомства.
Он добавил, что за нарушение правил противопожарного режима грозит административная или даже уголовная ответственность.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФМОСКВАМосковская областьМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала