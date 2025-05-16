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В Подмосковье ввели особый противопожарный режим

В Подмосковье ввели особый противопожарный режим - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье ввели особый противопожарный режим

Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T03:02+0300

2025-05-16T03:02+0300

2025-05-16T03:02+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на приусадебных участках, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области. В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности был введен на территории региона 16 апреля. "Особый противопожарный режим – вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данная мера также направлена на обеспечение безопасности населения, сохранения жизни людей и их имущества. "При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, жечь мусор, траву, листву, сухостой, тополиный пух, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков", - подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что за нарушение правил противопожарного режима грозит административная или даже уголовная ответственность. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

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общество , россия, рф, москва, московская область, мчс