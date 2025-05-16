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В Госдуме предложили изменить регламент оказания телемедицинской помощи

В Госдуме предложили изменить регламент оказания телемедицинской помощи - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили изменить регламент оказания телемедицинской помощи

Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой изменить регламент оказания телемедицинской помощи в пользу врачей... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:41+0300

2025-05-16T09:41+0300

2025-05-16T09:41+0300

экономика

общество

здоровье

дальний восток

арктика

михаил мурашко

минздрав

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой изменить регламент оказания телемедицинской помощи в пользу врачей и пациентов, в том числе установить сроки запроса и обратной связи плановой консультации. Телемедицина - формат оперативной помощи и взаимодействия между медицинскими организациями, когда требуется уточнение диагноза, лечения, направление пациента в профильное медучреждение. "В чем же суть проблемы: приказ Минздрава № 965н определил сроки оказания экстренной телемедицинской помощи - от 30 минут до двух часов и неотложной - от 3 до 24 часов. Но не установил алгоритм действий, если сроки не соблюдены или если центр перевёл консультацию из статуса "экстренной" в "плановую". Как и не установил сроков запроса и обратной связи плановой консультации, а также алгоритма действий, если обратной связи нет", - сказала Яровая. По ее словам, таким образом лечащий врач и пациент остаются без консультации и понимания, что дальше. "Какой должен быть дальше алгоритм действий, кто его должен реализовать, в какой срок и с какой ответственностью. На практике, столкнувшись с такой ситуацией, лечащий врач сообщает, что ничего поделать не может, и поиск помощи становится проблемой только пациента", - пояснила Яровая. "Постоянно помогая гражданам в ручном режиме, убеждена, что должна работать четкая и безусловная система, однозначное понимание и гарантия, когда консультация состоится, кем будет осуществляться контроль, и какая будет гарантия соблюдения установленных сроков", - добавила зампред ГД. Данная проблема, считает Яровая, крайне актуальна для Дальнего Востока и Арктики, что требует особого внимания со стороны минздрава. "Регламент оказания телемедицинской помощи должен, безусловно, гарантировать действия в интересах пациента и быть практической помощью врачу. Дефицит кадров, отсутствие профильных специалистов, сложные случаи диагностики - это факторы, которые должны не игнорироваться, а учитываться Минздравом... Поэтому мною направлено обращение в адрес министра с настоятельной просьбой в максимально короткий срок обеспечить дополнение Приказа № 965н и разработать для регионов конкретное руководство с четкими алгоритмами взаимодействия медицинских организаций", - сообщила заместитель председателя ГД.

https://1prime.ru/20250514/vyplata-857560861.html

дальний восток

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общество , здоровье, дальний восток, арктика, михаил мурашко, минздрав