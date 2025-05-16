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В России снижается пошлина на экспорт пшеницы - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В России снижается пошлина на экспорт пшеницы
В России снижается пошлина на экспорт пшеницы - 16.05.2025, ПРАЙМ
В России снижается пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T21:12+0300
2025-05-16T21:12+0300
экономика
минсельхоз рф
пошлина на экспорт пшеницы
снижение
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,5 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 мая, составляет 1755,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 872,4 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз рф, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
Экономика, Минсельхоз РФ, пошлина на экспорт пшеницы, снижение
21:12 16.05.2025
 
В России снижается пошлина на экспорт пшеницы

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 21 мая снизится до 1550,3 рубля

© fotolia.com / lilyУрожай пшеницы.
Урожай пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / lily
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 21 по 27 мая снизится до 1550,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 665,7 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250,5 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 14 по 20 мая, составляет 1755,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 872,4 рубля за тонну.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
8 мая, 12:53
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
ЭкономикаМинсельхоз РФпошлина на экспорт пшеницыснижение
 
 
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