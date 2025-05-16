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Венгрия обвинила Еврокомиссию в близорукости

Венгрия обвинила Еврокомиссию в близорукости - 16.05.2025, ПРАЙМ

Венгрия обвинила Еврокомиссию в близорукости

Венгрия обвиняет Еврокомиссию в том, что она не предотвратила таможенную войну с США, и призывает как можно сильнее снизить пошлины на импорт американского... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T20:37+0300

2025-05-16T20:37+0300

2025-05-16T20:51+0300

экономика

ек

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пошлины

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БУДАПЕШТ, 16 мая - ПРАЙМ. Венгрия обвиняет Еврокомиссию в том, что она не предотвратила таможенную войну с США, и призывает как можно сильнее снизить пошлины на импорт американского автопрома, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. "Эта тарифная война, которая развернулась с Америкой, крайне вредна европейской экономике и особенно венгерской. Мы обвиняем Еврокомиссию в том, что она не начала переговоры с американской стороной вовремя, когда они только начали открыто говорить о введении этих тарифов, за несколько месяцев и лет. Каналы связи с миром (президента США Дональда – ред.) Трампа должны были быть установлены заранее, что позволило бы избежать этой ситуации", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Он уточнил, что Венгрия "ожидает от Еврокомиссии одного: чтобы она была жесткой, обеспечивала европейские интересы и максимально снизила тариф в 25% на автомобили" из США. Мадьяр также подчеркнул, что экспортно-ориентированная венгерская экономика не может долго терпеть последствия тарифной войны между ЕС и США и Будапешт не позволит "венгерской экономике страдать от последствий политической близорукости Брюсселя". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ек, сша, пошлины