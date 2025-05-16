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США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT
США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT - 16.05.2025, ПРАЙМ
США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT
США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T23:44+0300
2025-05-16T23:44+0300
экономика
сша
ес
переговоры
пошлины
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам, заявила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. "Обе стороны (США И ЕС - ред.) недавно впервые обменялись документами для переговоров, в которых были указаны области обсуждений, от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций", - рассказали газете четыре неназванные источники, знакомые с ситуацией. Financial Times добавляет со ссылкой на информационной записки послов ЕС, к которому она получила доступ, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сообщила послам государств-членов ЕС, что блок по-прежнему должен действовать спокойно и не поддаваться желанию США одерживать "быстрые победы". Она предупредила, что некоторые американские пошлины, вероятно, сохранятся, особенно в секторах, которые США хотели бы вернуть, таких как металлургическая промышленность и автомобилестроение, отмечает издание. Издание также указывает со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с обсуждений, что торговый представитель США Джеймисон Грир помог ускорить темп переговоров, когда он в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются в отказе блока предоставить какие-либо предложения в письменной форме. "Он (Грир - ред.) сказал, что без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить (провести - ред.) переговоры", - отмечает Financial Times. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
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сша, ес, переговоры, пошлины
Экономика, США, ЕС, переговоры, пошлины
23:44 16.05.2025
 
США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT

FT: США и ЕС впервые обменялись документами по переговорам на фоне пошлин Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам, заявила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Обе стороны (США И ЕС - ред.) недавно впервые обменялись документами для переговоров, в которых были указаны области обсуждений, от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций", - рассказали газете четыре неназванные источники, знакомые с ситуацией.
Financial Times добавляет со ссылкой на информационной записки послов ЕС, к которому она получила доступ, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сообщила послам государств-членов ЕС, что блок по-прежнему должен действовать спокойно и не поддаваться желанию США одерживать "быстрые победы". Она предупредила, что некоторые американские пошлины, вероятно, сохранятся, особенно в секторах, которые США хотели бы вернуть, таких как металлургическая промышленность и автомобилестроение, отмечает издание.
Издание также указывает со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с обсуждений, что торговый представитель США Джеймисон Грир помог ускорить темп переговоров, когда он в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются в отказе блока предоставить какие-либо предложения в письменной форме.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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"Он (Грир - ред.) сказал, что без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить (провести - ред.) переговоры", - отмечает Financial Times.
Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
 
ЭкономикаСШАЕСпереговорыпошлины
 
 
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