США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT

США и ЕС впервые обменялись документами по торговым переговорам, пишет FT - 16.05.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам, заявила газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. "Обе стороны (США И ЕС - ред.) недавно впервые обменялись документами для переговоров, в которых были указаны области обсуждений, от пошлин до цифровой торговли и возможностей инвестиций", - рассказали газете четыре неназванные источники, знакомые с ситуацией. Financial Times добавляет со ссылкой на информационной записки послов ЕС, к которому она получила доступ, что председатель Еврокомиссии по торговле Сабин Вейэнд сообщила послам государств-членов ЕС, что блок по-прежнему должен действовать спокойно и не поддаваться желанию США одерживать "быстрые победы". Она предупредила, что некоторые американские пошлины, вероятно, сохранятся, особенно в секторах, которые США хотели бы вернуть, таких как металлургическая промышленность и автомобилестроение, отмечает издание. Издание также указывает со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с обсуждений, что торговый представитель США Джеймисон Грир помог ускорить темп переговоров, когда он в частном порядке предупредил европейских дипломатов, что американские чиновники все больше разочаровываются в отказе блока предоставить какие-либо предложения в письменной форме. "Он (Грир - ред.) сказал, что без первоначальных шагов со стороны Брюсселя ЕС следует ожидать, что Трамп повторно применит свои тарифы от 2 апреля в полном объеме. Двадцатипроцентный "взаимный" тариф ЕС был снижен вдвое до 8 июля, чтобы позволить (провести - ред.) переговоры", - отмечает Financial Times. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.

