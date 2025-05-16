https://1prime.ru/20250516/prognozy-857663908.html

Эксперты сделали прогнозы по рынку акций и рублю на следующую неделю

Эксперты сделали прогнозы по рынку акций и рублю на следующую неделю - 16.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты сделали прогнозы по рынку акций и рублю на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций и рубля к юаню за следующую неделю, доллар и евро поднимутся к рублю,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T19:47+0300

2025-05-16T19:47+0300

2025-05-16T19:48+0300

экономика

российский рынок акций

рубль

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/76263/86/762638657_0:84:2500:1490_1920x0_80_0_0_72de06ad86373da246a889a461570e06.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций и рубля к юаню за следующую неделю, доллар и евро поднимутся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,63% до 2858,3 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю снизится в пределах 1 доллара до 63,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,12 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 2 копейки и составит 11,16 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 40 копеек, до 81,17 рубля, евро - на 35 копеек, до 91,06 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА Решающее влияние на рынок будет оказывать геополитика, развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, комментирует Иван Ефанов "Цифра брокер". "В то же время ожидается, что 20 мая Еврокомиссия примет 17-й пакет антироссийских санкций", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Основные темы, за которыми будут следить на мировых рынках в ближайшее время – торговые коллизии США и Китая, ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном, сигналы ФРС, а также ключевая макростатистика, добавил он. "Настроения на мировых площадках возвращаются к оптимизму на фоне достижения временных договорённостей во взаимной торговле между США и КНР. Способность лидеров двух стран находить компромиссы подтверждает, что острая фаза торговых войн позади и далее режим внешней торговли будет регулироваться менее радикально. Большинство индикаторов, свидетельствующих о напряжённости в отношении рискованных активов, демонстрируют снижение",- комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Динамика российского рынка в ближайшее время продолжит определяться в первую очередь геополитикой. Впрочем, для российских активов важным может быть и целый ряд экономических данных. Так, инвесторы на предстоящей неделе будут отыгрывать статистику от вечера пятницы, которая покажет динамику ВВП в первом квартале и итоговые цифры по инфляции в апреле, которые могут отличаться от недельных оценок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В дальнейшем особого внимания будут заслуживать майские данные по инфляционным ожиданиям населения и по мониторингу предприятий Банка России, в котором, помимо прочего, будут приведены цифры по ценовым ожиданиям бизнеса, добавил он. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ У курса юаня остается потенциал к движению выше отметки 11,2 рубля на фоне снижения чистых продаж валюты ЦБ и по мере того, как снизившиеся цены на сырье с временным лагом будут занижать предложение валюты со стороны экспортеров, считает Григорьев. Иван Ефанов из компании "Цифра брокер" также ожидает незначительное ослабление рубля. При этом, в частности доллар будет торговаться в рамках "бокового" движения в диапазоне 80–83,7 рубля, оценивает он. Впрочем, есть и противоположные ожидания. На следующей неделе курсы юаня и доллара могут обновить минимумы года, перейдя к отметкам 10,8 рубля и 79 рублей, соответственно, допускает Евгений Локтюхов из банка ПСБ. "Основными факторами поддержания крепости рубля остаются слабость импорта и устойчивые позитивные среднесрочные геополитические ожидания. Также укреплению национальной валюты может способствовать активизация продаж со стороны экспортеров в рамках подготовки к выплатам налогов", - поясняет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ Если выходящие цифры ухудшат в глазах инвесторов перспективы скорого снижения ключевой ставки, индекс Мосбиржи может опускаться в сторону 2800 пунктов, но его итоговая динамика определится все же геополитическими новостями, считает Григорьев. "К концу недели индекс Мосбиржи откатился к среднему 200-дневному уровню 2840-2850 пунктов, потеряв практически все приобретения понедельника…. Под выраженным давлением на этой неделе оказались бумаги экспортеров во главе с упавшим на фоне постдивидендной безыдейности и коррекции цен на золото "Полюсом", а также "Башнефтью" и "Газпромом". Акции компаний, бизнес которых чувствителен к затягиванию периода высокой ставки, например, "Самолета", "М.Видео" и "Ростелекома" тоже находились не в лучшей позиции", - рассказал Локтюхов. "Считаем, что повышенная волатильность рынка сохранится и в начале следующей недели. Однако к ее концу допускаем улучшение настроений инвесторов. Ждем стабилизации ситуации на рынке нефти и появления большей ясности по траектории переговоров делегаций России и Украины. Кроме того, в случае неплохой недельной инфляции могут усилиться позитивные ожидания по итогам заседания ЦБ 6 июня", - добавил эксперт. При позитивном раскладе на будущей неделе индекс Мосбиржи вернется на рубежи выше 2900 пунктов, но если перевесит негатив, на прочность будет проверяться отметка 2800 пунктов, считает Шепелев. "Исход или даже просто продвижение мирных переговоров между РФ и Украиной будут резко увеличивать волатильность финансовых рынков. Соответственно, если будут наблюдаться какие-то подвижки в этом вопросе и появится надежда на скорое урегулирование военного конфликта или для начала полное прекращение огня, то индекс Московской биржи вернется выше 2900 пунктов и вероятно постарается протестировать отметку в 3000 пунктов", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Российский рынок сохранит волатильность. В целом, будет находиться вблизи текущих значений, оценивая развитие событий в глобальной политике и экономике", - заключил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

https://1prime.ru/20250516/rynok-857655442.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рубль, прогноз