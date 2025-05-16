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"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T09:26+0300
2025-05-16T09:26+0300
2025-05-16T09:26+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции. Об этом в статье для издания L’Antidiplomatico заявила итальянская журналистка Карла Стателло."Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — сказано в тексте материала.Стателло отметила, что российская делегация выразила открытость к диалогу, в то время как украинская сторона пытается саботировать процесс.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
L’Antidiplomatico: Путин одержал победу над Зеленским еще до начала переговоров
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции. Об этом в статье для издания L’Antidiplomatico заявила
итальянская журналистка Карла Стателло.
"Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — сказано в тексте материала.
Стателло отметила, что российская делегация выразила открытость к диалогу, в то время как украинская сторона пытается саботировать процесс.
Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.
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