https://1prime.ru/20250516/putin-857626410.html

"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T09:26+0300

2025-05-16T09:26+0300

2025-05-16T09:26+0300

политика

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции. Об этом в статье для издания L’Antidiplomatico заявила итальянская журналистка Карла Стателло."Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — сказано в тексте материала.Стателло отметила, что российская делегация выразила открытость к диалогу, в то время как украинская сторона пытается саботировать процесс.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

https://1prime.ru/20250516/zelenskiy-857624683.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский