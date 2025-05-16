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"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место
Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T09:26+0300
2025-05-16T09:26+0300
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции. Об этом в статье для издания L’Antidiplomatico заявила итальянская журналистка Карла Стателло."Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — сказано в тексте материала.Стателло отметила, что российская делегация выразила открытость к диалогу, в то время как украинская сторона пытается саботировать процесс.Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
09:26 16.05.2025
 
"Одержал победу": в Европе раскрыли, как Путин поставил Зеленского на место

L’Antidiplomatico: Путин одержал победу над Зеленским еще до начала переговоров

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, не согласившись на уловки главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах в Турции. Об этом в статье для издания L’Antidiplomatico заявила итальянская журналистка Карла Стателло.
"Зеленский думал, что смог установить контроль над Путиным, объявив о своем участии (В переговорах — Прим. ред.) в Стамбуле. Он не понимал, что раскрывает свои карты и ставит себя в невыгодное положение", — сказано в тексте материала.
Стателло отметила, что российская делегация выразила открытость к диалогу, в то время как украинская сторона пытается саботировать процесс.
Ранее глава государства Владимир Путин выступил с предложением к Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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