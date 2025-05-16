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СМИ раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле
СМИ раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле
Высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:01+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters. "Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа. В четверг вечером помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация будет ждать украинскую около 10 мск в Стамбуле. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. В свою очередь окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
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Политика, РФ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Мединский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД
СМИ раскрыли, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле
Reuters: сотрудник госдепа Энтон представит США на переговорах в Стамбуле
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Высокопоставленный сотрудник госдепа Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле, передает агентство Reuters.
"Директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на представителя госдепа.
В четверг вечером помощник президента РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация будет ждать украинскую около 10 мск в Стамбуле. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.
В свою очередь окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Госсекретарь США прибыл в Стамбул