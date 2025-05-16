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Рогов сообщил о консервации лесных ресурсов Украины для нужд Британии и США
Рогов сообщил о консервации лесных ресурсов Украины для нужд Британии и США - 16.05.2025, ПРАЙМ
Рогов сообщил о консервации лесных ресурсов Украины для нужд Британии и США
На Украине начался процесс консервации лесных ресурсов для оплаты военной помощи, предоставленной США и Великобританией, сообщил РИА Новости председатель... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T09:32+0300
2025-05-16T09:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. На Украине начался процесс консервации лесных ресурсов для оплаты военной помощи, предоставленной США и Великобританией, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно информации, полученной из окружения Зеленского, на подконтрольной ему территории начался процесс консервации ресурсов, чтобы оплатить ими поставки оружия и боеприпасов для ВСУ со стороны США и Британии", - сказал Рогов. К примеру, по его словам, лесным охотничьим хозяйствам в Ровненской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях руководством госпредприятие "Леса Украины" уже дано поручение ускорить процесс консервации имеющихся на их территориях лесных ресурсов для передачи в пользу США и Великобритании в рамках оплаты за военные поставки. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Рогов, ВСУ
Рогов сообщил о консервации лесных ресурсов Украины для нужд Британии и США
Рогов: на Украине консервируют лесные ресурсы для оплаты военной помощи США и Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. На Украине начался процесс консервации лесных ресурсов для оплаты военной помощи, предоставленной США и Великобританией, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно информации, полученной из окружения Зеленского, на подконтрольной ему территории начался процесс консервации ресурсов, чтобы оплатить ими поставки оружия и боеприпасов для ВСУ со стороны США и Британии", - сказал Рогов.
К примеру, по его словам, лесным охотничьим хозяйствам в Ровненской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях руководством госпредприятие "Леса Украины" уже дано поручение ускорить процесс консервации имеющихся на их территориях лесных ресурсов для передачи в пользу США и Великобритании в рамках оплаты за военные поставки.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам