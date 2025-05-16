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РСТ отметил рост бронирования российских отелей на лето

РСТ отметил рост бронирования российских отелей на лето - 16.05.2025, ПРАЙМ

РСТ отметил рост бронирования российских отелей на лето

Бронирование отелей России на летний сезон на 9,8% выше, чем годом ранее, при этом почти каждая третья поездка планируется в Краснодарский край, а самый большой | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:33+0300

2025-05-16T11:33+0300

2025-05-16T11:33+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

крым

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бронирование отелей России на летний сезон на 9,8% выше, чем годом ранее, при этом почти каждая третья поездка планируется в Краснодарский край, а самый большой рост спроса продемонстрировал Крым - в 1,5 раза, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летние месяцы в объеме 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказал Уманский. А региональный рейтинг по бронированию гостиниц с общим объемом 29,3% от общего количества бронирований, которые осуществляются на летний сезон, возглавил Краснодарский край. "При этом в сравнении с прошлым годом Краснодарский край теряет объем спроса. К сожалению, количество бронирований сокращается на 26,6% по сравнению с прошлым годом", - указал глава союза. На втором месте, по данным РСТ, Санкт-Петербург (доля - 13%), рост спроса за год составил почти на 28%. На третьем месте Крым с долей 9,6%, спрос туда вырос на 50% за счет, в том числе, перераспределения туристов с Краснодарского края. В пятерке лидеров также Москва (доля - 8,3%, рост - на 27%) и Ставропольский край (доля - 5%, рост - на 11%). "При этом мы фиксируем небольшое снижение продолжительности поездок. В прошлом году она составляла 4,9 дня, в этом году - 4,5 дня. Причиной мы считаем увеличение частотности поездок. Люди, помимо традиционных летних выездов, пытаются отправиться в какие-то дополнительные поездки, в выходные дни выехать в ближайшие регионы", - добавил Уманский. Он добавил, что средняя стоимость суток проживания в гостиничном номере в России за год выросла на 12,4%, до 12 021 рубля. "В категориях отелей от нуля до двух звезд средняя стоимость по стране составляет 8 632 рубля. В категории "три звезды" общая средняя стоимость составляет 11 142 рубля. В категориях "четыре-пять звезд" средняя цена - 16 958 рублей", - указал он. Самые низкие средние цены на гостиничные услуги РСТ зафиксировал в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Калмыкии и Волгоградской области. Здесь средние цены на размещение в гостиницах не превышают 5 тысяч рублей в сутки. А самые высокие средние цены замечены в Республике Алтай – 23 943 рубля, и Туве - 32 695 рублей.

https://1prime.ru/20250515/turtsiya-857594359.html

краснодарский край

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туризм, бизнес, россия, краснодарский край, крым, российский союз туриндустрии