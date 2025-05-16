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РСТ ожидает роста туристического потока из Китая в Россию - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РСТ ожидает роста туристического потока из Китая в Россию
РСТ ожидает роста туристического потока из Китая в Россию - 16.05.2025, ПРАЙМ
РСТ ожидает роста туристического потока из Китая в Россию
Более 22% об общего объема въезжающих в Россию туристов в прошлом году пришлось на путешественников из Китая, в этом году можно рассчитывать на увеличение... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:57+0300
2025-05-16T11:57+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
китай
ближний восток
российский союз туриндустрии
снг
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Более 22% об общего объема въезжающих в Россию туристов в прошлом году пришлось на путешественников из Китая, в этом году можно рассчитывать на увеличение турпотока, в том числе за счет расширения авиасообщения, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский "Отдельно хочется сказать о китайском турпотоке. Он составляет в объеме туристов, приезжающих в РФ, более 22%. В прошлом году он составил 1,12 миллиона человек. В этом году мы также рассчитываем на увеличение, в том числе за счет расширения авиационной перевозки", - сказал Уманский. "Но, на наш взгляд, ключевой потенциал увеличения турпотока из Китая содержится в приграничном туризме, который растет независимо от транспортной составляющей. И здесь мы видим, что активно растет турпоток в Амурскую область, Приморский край и Хабаровский край", - добавил он. В РСТ ожидают, что в целом рост числа поездок иностранных туристов в Россию этим летом составит 15%. "Ключевым барьером, не дающим расти с большими темпами, мы считаем недостаток авиаперевозки с зарубежными направлениями. Очень высокий спрос мы наблюдаем со стороны туристов из Ближнего Востока. В ближайшее время рассчитываем на постановку рейса из Саудовской Аравии, там тоже мы видим значительный потенциал спроса на поездки в Россию", - рассказал глава союза. Он уточнил, что в целом география туристического спроса достаточно широкая: помимо Ближнего Востока это и Индия, и страны Персидского залива, активизировался Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия и даже Тайвань. "Самые востребованные для зарубежных гостей направления сохраняются примерно в том же составе: это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Растет и спрос самостоятельных туристов. Мы фиксируем рост числа самостоятельных туристов на 23%. В основном это туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая", - сказал Уманский. "Хочется заметить еще, что иностранные туристы крайне интересны для российской индустрии. Они проводят в поездках по России примерно в три раза больше времени, нежели россияне. Средняя продолжительность пребывания составляет 13 ночей", - заключил он.
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китай
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бизнес, туризм, россия, китай, ближний восток, российский союз туриндустрии, снг
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Российский союз туриндустрии, СНГ
11:57 16.05.2025
 
РСТ ожидает роста туристического потока из Китая в Россию

РСТ: более 22% въезжающих в Россию туристов приходится на китайцев

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / Fernando Soares
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Более 22% об общего объема въезжающих в Россию туристов в прошлом году пришлось на путешественников из Китая, в этом году можно рассчитывать на увеличение турпотока, в том числе за счет расширения авиасообщения, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский
"Отдельно хочется сказать о китайском турпотоке. Он составляет в объеме туристов, приезжающих в РФ, более 22%. В прошлом году он составил 1,12 миллиона человек. В этом году мы также рассчитываем на увеличение, в том числе за счет расширения авиационной перевозки", - сказал Уманский.
"Но, на наш взгляд, ключевой потенциал увеличения турпотока из Китая содержится в приграничном туризме, который растет независимо от транспортной составляющей. И здесь мы видим, что активно растет турпоток в Амурскую область, Приморский край и Хабаровский край", - добавил он.
В РСТ ожидают, что в целом рост числа поездок иностранных туристов в Россию этим летом составит 15%.
"Ключевым барьером, не дающим расти с большими темпами, мы считаем недостаток авиаперевозки с зарубежными направлениями. Очень высокий спрос мы наблюдаем со стороны туристов из Ближнего Востока. В ближайшее время рассчитываем на постановку рейса из Саудовской Аравии, там тоже мы видим значительный потенциал спроса на поездки в Россию", - рассказал глава союза.
Он уточнил, что в целом география туристического спроса достаточно широкая: помимо Ближнего Востока это и Индия, и страны Персидского залива, активизировался Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия и даже Тайвань.
"Самые востребованные для зарубежных гостей направления сохраняются примерно в том же составе: это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Растет и спрос самостоятельных туристов. Мы фиксируем рост числа самостоятельных туристов на 23%. В основном это туристы из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая", - сказал Уманский.
"Хочется заметить еще, что иностранные туристы крайне интересны для российской индустрии. Они проводят в поездках по России примерно в три раза больше времени, нежели россияне. Средняя продолжительность пребывания составляет 13 ночей", - заключил он.
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