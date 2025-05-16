https://1prime.ru/20250516/rst-857638914.html
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос почти на треть
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос почти на треть - 16.05.2025, ПРАЙМ
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос почти на треть
Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:23+0300
2025-05-16T12:23+0300
2025-05-16T12:23+0300
туризм
бизнес
россия
европа
таиланд
вьетнам
дмитрий горин
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 стран шенгенской зоны, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу, например, на 30%", - сказал Горин. По данным союза, из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у россиян на лето, первое место занимает Турция, далее идут Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам, Мальдивы. В РСТ также фиксируют увеличение международной авиаперевозки, однако Горин отметил, что показатель 2019 года пока достичь не удалось. "По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный... Мы видим трехкратный рост Вьетнама... Он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на восстанавливающиеся направления, такие как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - заключил Горин.
https://1prime.ru/20250510/vetnam-857447744.html
европа
таиланд
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, европа, таиланд, вьетнам, дмитрий горин, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии
Спрос россиян на летние поездки в Европу вырос почти на треть
РСТ: россияне на 30% чаще интересуются поездками в Европу на предстоящее лето
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на 30% чаще, чем в прошлом году, интересуются поездками в Европу на предстоящее лето, выдача виз стабилизировалась, их гражданам РФ выдают 17 стран шенгенской зоны, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу, например, на 30%", - сказал Горин.
По данным союза, из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у россиян на лето, первое место занимает Турция, далее идут Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам, Мальдивы.
В РСТ также фиксируют увеличение международной авиаперевозки, однако Горин отметил, что показатель 2019 года пока достичь не удалось.
"По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный... Мы видим трехкратный рост Вьетнама... Он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на восстанавливающиеся направления, такие как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - заключил Горин.
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма