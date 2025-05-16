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В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры
В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры - 16.05.2025, ПРАЙМ
В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры
Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:26+0300
2025-05-16T12:26+0300
туризм
бизнес
россия
турция
москва
египет
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он. Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.
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туризм, бизнес, россия, турция, москва, египет, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ, Российский союз туриндустрии
12:26 16.05.2025
 
В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры

РСТ: укрепление рубля привело к стабилизации цен на зарубежные туры

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он.
Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.
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ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯМОСКВАЕГИПЕТРоссийский союз туриндустрии
 
 
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