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В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры

В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры - 16.05.2025, ПРАЙМ

В РСТ заявили о стабилизации цен на зарубежные туры

Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:26+0300

2025-05-16T12:26+0300

2025-05-16T12:26+0300

туризм

бизнес

россия

турция

москва

египет

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Укрепление рубля привело к стабилизации либо даже снижению цен на зарубежные туры, в частности, средняя поездка в Турцию в июне станет дешевле на 8%, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Важный тренд, которому мы делаем акцент в выездном туризме - укрепление рубля. За первый квартал только этого года это 23%. Это, конечно, сразу привело к стабилизации цен и даже к снижению... Если сейчас, например, в выездном туризме бронировать путешествие на июнь в Турцию, как пример, то "средний чек" на 8% сократился несмотря на инфляцию в Турции и рост цен на авиационный керосин", - сказал он. Ранее в пятницу Горин сообщил, что из всех зарубежных направлений, пользующихся спросом у туристов из России на лето, именно Турция занимает первое место. Затем следуют Египет, Абхазия, Таиланд, Китай, Вьетнам и Мальдивы.

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турция

москва

египет

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туризм, бизнес, россия, турция, москва, египет, российский союз туриндустрии