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Рубио назвал единственный шанс на урегулирование украинского конфликта

Рубио назвал единственный шанс на урегулирование украинского конфликта - 16.05.2025, ПРАЙМ

Рубио назвал единственный шанс на урегулирование украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:18+0300

2025-05-16T08:18+0300

2025-05-16T08:18+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены. "Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку", - сказал Рубио в интервью Fox News. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

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россия, рф, стамбул, украина, владимир путин, мединский, марко рубио