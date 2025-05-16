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Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными

Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными - 16.05.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными

Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта пытается выйти на уровень 11,2 рубля, следует из | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:40+0300

2025-05-16T16:40+0300

2025-05-16T16:40+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта пытается выйти на уровень 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск повышался на 6 копеек (+0,6%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,262 против 7,208 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,48 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в пятницу на Мосбирже прибавляет против рубля второй день подряд: курс китайской валюты пытается вернуться на уровень 11,2 рубля перед выходными. "Рубль планомерно дешевеет к юаню, который приблизился к уровню 11,2 рубля впервые с начала недели. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за существенного снижения нефтяных цен в предыдущие месяцы. Обычно этот фактор действует на валютный рынок с лагом в 1–2 месяца. Спрос на инвалюту в то же время может восстанавливаться, в том числе под действием сезонного фактора – отпусков", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск повышалась на 0,6%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 100,8 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе курс рубля, вероятно, останется под влиянием геополитики, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено снижение котировок к нижней границе указанных диапазонов", - добавляет она. На следующей неделе, ввиду продажи валюты экспортерами, может усиливаться влияние налогового периода, пик которого приходится на 26 и 28 мая, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "С приближением к нему все больше компаний будет продавать валюту для фискальных платежей, что временно увеличит ее предложение, оказывая поддержку рублю. Курс на следующей неделе может находиться в диапазоне 11,1–11,3 рубля", - добавляет он.

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рынок, торги, россия, рф, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"