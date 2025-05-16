Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/rubl--857655528.html
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными - 16.05.2025, ПРАЙМ
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными
Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта пытается выйти на уровень 11,2 рубля, следует из | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:40+0300
2025-05-16T16:40+0300
экономика
рынок
торги
россия
рф
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта пытается выйти на уровень 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск повышался на 6 копеек (+0,6%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,262 против 7,208 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,48 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в пятницу на Мосбирже прибавляет против рубля второй день подряд: курс китайской валюты пытается вернуться на уровень 11,2 рубля перед выходными. "Рубль планомерно дешевеет к юаню, который приблизился к уровню 11,2 рубля впервые с начала недели. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за существенного снижения нефтяных цен в предыдущие месяцы. Обычно этот фактор действует на валютный рынок с лагом в 1–2 месяца. Спрос на инвалюту в то же время может восстанавливаться, в том числе под действием сезонного фактора – отпусков", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,15% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск повышалась на 0,6%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 100,8 пункта. ПРОГНОЗЫ На предстоящей неделе курс рубля, вероятно, останется под влиянием геополитики, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено снижение котировок к нижней границе указанных диапазонов", - добавляет она. На следующей неделе, ввиду продажи валюты экспортерами, может усиливаться влияние налогового периода, пик которого приходится на 26 и 28 мая, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "С приближением к нему все больше компаний будет продавать валюту для фискальных платежей, что временно увеличит ее предложение, оказывая поддержку рублю. Курс на следующей неделе может находиться в диапазоне 11,1–11,3 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250516/yuan-857641710.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da30718dd9cc4221aa4c2c2e126bbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, рф, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
16:40 16.05.2025
 
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже перед выходными

Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Мосбирже второй день подряд

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу колеблется в минусе против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд, китайская валюта пытается выйти на уровень 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск повышался на 6 копеек (+0,6%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,20 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,19 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,262 против 7,208 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,48 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань в пятницу на Мосбирже прибавляет против рубля второй день подряд: курс китайской валюты пытается вернуться на уровень 11,2 рубля перед выходными.
"Рубль планомерно дешевеет к юаню, который приблизился к уровню 11,2 рубля впервые с начала недели. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за существенного снижения нефтяных цен в предыдущие месяцы. Обычно этот фактор действует на валютный рынок с лагом в 1–2 месяца. Спрос на инвалюту в то же время может восстанавливаться, в том числе под действием сезонного фактора – отпусков", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,15% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.03 мск повышалась на 0,6%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 100,8 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На предстоящей неделе курс рубля, вероятно, останется под влиянием геополитики, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено снижение котировок к нижней границе указанных диапазонов", - добавляет она.
На следующей неделе, ввиду продажи валюты экспортерами, может усиливаться влияние налогового периода, пик которого приходится на 26 и 28 мая, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"С приближением к нему все больше компаний будет продавать валюту для фискальных платежей, что временно увеличит ее предложение, оказывая поддержку рублю. Курс на следующей неделе может находиться в диапазоне 11,1–11,3 рубля", - добавляет он.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Курс юаня днем немного прибавляет против рубля
13:02
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯРФСШАДмитрий БабинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала