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Рубль спокойно переваривает геополитику, оставаясь в привычных диапазонах

Рубль спокойно переваривает геополитику, оставаясь в привычных диапазонах - 16.05.2025, ПРАЙМ

Рубль спокойно переваривает геополитику, оставаясь в привычных диапазонах

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе опять продемонстрировал разнонаправленное движение. Сначала рубль три сессии... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T23:07+0300

2025-05-16T23:07+0300

2025-05-16T23:07+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе опять продемонстрировал разнонаправленное движение. Сначала рубль три сессии подряд плавно повышался, однако в конце недели так же довольно плавно пошел вниз. При этом волатильность ощутимо снизилась: курсовой недельный диапазон составил 11,06-11,24 рубля за юань. То есть юань обновил на неделе минимум с 22 апреля. На три дня снижения юаня пришлось два дня его роста.Рубль сначала корректировался вверх на фоне геополитических надежд на скорые результативные переговоры по Украине. Однако затем российская валюта пошла вниз против юаня, впрочем, это движение оказалось таким же плавным, как и предыдущее.При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи закрепились на неделе в положительной зоне по индикатору RUSFARCNY, который прибавил за неделю от 0,04% годовых до 0,14% и показал в течение нее максимум в 0,3%.В целом, курс юаня на Мосбирже за короткую рабочую неделю снизился на 6 копеек до 11,18 рубля. Курс доллара при этом опустился на 9 копеек до 80,77 рублей, а евро упал на 1,43 рубля, до 90,71 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,237 юаня до 7,210 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,225 юаня, что на 0,2% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 5,3 тысячи против 5,08 тысяч неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ГЕОПОЛИТИКУ И ЦБРубль начал рабочую неделю укреплением против юаня на Мосбирже. Позитивный для рубля фон поддерживался геополитическими надеждами после сделанного президентом РФ Владимиром Путиным в прошлые выходные предложения о прямых переговорах по Украине в Турции.Поддержка рублю приходила и от оценок ЦБ РФ, который зафиксировал в апреле минимальные с июля 2024 года покупки валюты клиентами банков – на 1,8 триллиона рублей. Для сравнения: в первом квартале 2025 года этот показатель в среднемесячном исчислении составил 2,5 триллиона рублей, отмечает ЦБ. Такая динамика может быть связана с ростом доли рубля в расчетах за импорт, поставляемый в страну.Кроме того, чистые покупки валюты на биржевом и внебиржевом рынке физлицами в России также снизились и в апреле составили 68,5 миллиарда рублей против покупок на 88,2 миллиарда в марте. При этом сокращение продаж валюты крупнейшими экспортерами оказалось за месяц небольшим (с 10,2 миллиарда долларов до 10 миллиардов), а доля их продаж к валютной выручке остается близкой к 100%.Также в ЦБ отметили значительный вклад укрепления рубля с начала года в замедление текущего роста цен (инфляции). При этом участники совета директоров ЦБ разошлись во мнении, что больше влияло на курс - ожидания улучшения внешнеполитической ситуации или жесткая монетарная политика.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком плавной коррекции вверх курса юаня против рубля. Инвесторы перед выходными хеджировали риски переноса рублевых позиций на фоне геополитической неопределенности.Впрочем, первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины в Турции дали надежду на прекращение огня и достижение мира. В частности, стороны договорились о продолжении и о новом раунде переговоров.Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало в апреле физический рост российского экспорта нефти - на 150 тысяч баррелей в сутки - до 7,6 миллиона баррелей в сутки. Впрочем, он не смог компенсировать устойчивое снижение цен на нефть. В результате, доходы российских компаний от продажи нефти (экспорт в денежном выражении) сократились на 1,13 миллиарда долларов, до 13,2 миллиарда долларов. Это является самым низким показателем с июня 2023 года, посчитали в МЭА. Эта тенденция может вести к дальнейшему сокращению продажи валюты экспортерами и давить на рубль.В то же время, во второй половине месяца традиционно может начать увеличиваться предложение валюты на продажу под уплату экспортерами налогов, и это может поддержать курс рубля. В итоге, привычный в последнее время курсовой диапазон 11-11,5 рубля за юань может сохраниться на Мосбирже и шестую неделю подряд.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков