https://1prime.ru/20250516/rynok--857654240.html

Российский рынок акций заметно снижается во второй половине торгов пятницы

Российский рынок акций заметно снижается во второй половине торгов пятницы - 16.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно снижается во второй половине торгов пятницы

Российский рынок акций демонстрирует во второй половине торгов пятницы заметное снижение, к которому перешел после новостей о завершении переговоров в Стамбуле, | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:09+0300

2025-05-16T16:09+0300

2025-05-16T16:09+0300

экономика

рынок

торги

акции

стамбул

украина

дмитрий бабин

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

банк санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует во второй половине торгов пятницы заметное снижение, к которому перешел после новостей о завершении переговоров в Стамбуле, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.00 мск падал на 1,69% - до 2 791,55 пункта. Немногим ранее появились сообщения, что первые за три года переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,54% - до 64,88 доллара за баррель. "Не исключаем резких движений и повышенной волатильности на рынке акций по мере поступления новостей о результатах первых переговоров", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Наш рынок не меняет свой характер – инвесторы постепенно устают реагировать на каждую новость по теме Украина-Россия, и рынок все больше приобретает "боковой" характер..., объемы торгов падают", - отметил Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий Впереди выходные, исход переговоров крайне неясен, поэтому игроки предпочитают не открывать больших позиций, в любом направлении, добавил он. "Инвесторы анализируют уже поступающие сообщения, связанные с переговорами России и Украины, которые сегодня начались в Стамбуле с задержкой на один день. Кроме того, в консультациях участвуют США и Турция. Пока информация об этом процессе не вносит какой-то определенности в геополитическую ситуацию и перспективы переговоров. Поэтому наш рынок остается под давлением", - замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Совет директоров "Фосагро" (+2,66%) рекомендовал дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в размере 201 рубля на акцию, дивидендная доходность 3% к текущей цене. Это решение было принято после обсуждения сильных операционных и финансовых результатов за этот период. Компания увеличила скорректированную EBITDA на 72% в годовом выражении - до 65,2 миллиарда рублей, а выручку – на 34%, до 159,4 миллиарда рублей", - отметил Ефанов. Также дорожают акции банка "Санкт-Петербург" (+0,39%). "Банк "Санкт-Петербург" представил сильные результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Чистая прибыль выросла на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 15,5 миллиарда рублей. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,1%", - пояснил Ефанов. Сильно дешевеют акции "ПИКа" (-4,22%), "АФК Система" (-3,01%), "СПБ Биржи" (-2,86%), "Газпрома" (-2,86%), "Аэрофлота" (-2,72%). ПРОГНОЗЫ Если в переговорах произойдет какой-либо срыв, что, впрочем, очень маловероятно в первый день, то рынок может попытаться "нырнуть" вниз, считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Если же в ближайшие несколько дней новостной фон, связанный с геополитикой, не ухудшится, в понедельник нефтяные цены удержатся от снижения, а рубль — от укрепления, индекс Мосбиржи может попытаться пробить вверх промежуточное сопротивление 2862 пунктов с ближайшей целью коррекции в районе 2890–2900 пунктов", - считает Бабин.

https://1prime.ru/20250516/rynok-857638561.html

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, стамбул, украина, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк санкт-петербург