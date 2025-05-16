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Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/rynok-857638561.html
Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула
Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула - 16.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула
Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:22+0300
2025-05-16T12:22+0300
экономика
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стамбул
москва
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мосбиржа
совкомбанк
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск рос на 0,41%, до 2851,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,04% до 1178,70 пункта. В частности, растут в цене бумаги "Фосагро" (+3%), "Хэдхантера" (+2,4%), "Совкомбанка" (+1,5%), "Яндекса" (+0,6%). Дешевеют бумаги АФК "Система" (-1,2%), ПИКа (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Совкомфлота" (-0,7%). Инвесторы пока занимают выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что сегодняшние торги российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов", - резюмирует он. У российского рынка акций есть потенциал для снижения еще примерно на 50 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное и для его слома необходим мощный новостной позитив", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, стамбул, москва, украина, мосбиржа, совкомбанк, яндекс
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Стамбул, МОСКВА, УКРАИНА, Мосбиржа, Совкомбанк, Яндекс
12:22 16.05.2025
 
Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула

Рынок акций РФ растет в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск рос на 0,41%, до 2851,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,04% до 1178,70 пункта.
В частности, растут в цене бумаги "Фосагро" (+3%), "Хэдхантера" (+2,4%), "Совкомбанка" (+1,5%), "Яндекса" (+0,6%). Дешевеют бумаги АФК "Система" (-1,2%), ПИКа (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Совкомфлота" (-0,7%).
Инвесторы пока занимают выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что сегодняшние торги российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов", - резюмирует он.
У российского рынка акций есть потенциал для снижения еще примерно на 50 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное и для его слома необходим мощный новостной позитив", - добавляет он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии
08:04
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСтамбулМОСКВАУКРАИНАМосбиржаСовкомбанкЯндекс
 
 
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