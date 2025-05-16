https://1prime.ru/20250516/rynok-857638561.html

Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула

Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула - 16.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного прибавляет в ожидании новостей из Стамбула

Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:22+0300

2025-05-16T12:22+0300

2025-05-16T12:22+0300

экономика

рынок

торги

акции

стамбул

москва

украина

мосбиржа

совкомбанк

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в ожидании новостей с переговоров по Украине из Стамбула, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск рос на 0,41%, до 2851,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,04% до 1178,70 пункта. В частности, растут в цене бумаги "Фосагро" (+3%), "Хэдхантера" (+2,4%), "Совкомбанка" (+1,5%), "Яндекса" (+0,6%). Дешевеют бумаги АФК "Система" (-1,2%), ПИКа (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), "Совкомфлота" (-0,7%). Инвесторы пока занимают выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. Ожидаем, что сегодняшние торги российский рынок проведет в диапазоне 2820-2920 пунктов", - резюмирует он. У российского рынка акций есть потенциал для снижения еще примерно на 50 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное и для его слома необходим мощный новостной позитив", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250516/rynok--857623940.html

стамбул

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, стамбул, москва, украина, мосбиржа, совкомбанк, яндекс