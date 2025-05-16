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Российский рынок акций отыграл снижение - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций отыграл снижение
Российский рынок акций отыграл снижение - 16.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отыграл снижение
Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:39+0300
2025-05-16T16:44+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
16:39 16.05.2025 (обновлено: 16:44 16.05.2025)
 
Российский рынок акций отыграл снижение

Российский рынок акций отыграл снижение, перейдя к росту на 1%

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии
08:04
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
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