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Российский рынок акций отыграл снижение

Российский рынок акций отыграл снижение - 16.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл снижение

Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:39+0300

2025-05-16T16:39+0300

2025-05-16T16:44+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций