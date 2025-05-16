https://1prime.ru/20250516/rynok-857655442.html
Российский рынок акций отыграл снижение
Российский рынок акций отыграл снижение - 16.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отыграл снижение
Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:39+0300
2025-05-16T16:39+0300
2025-05-16T16:44+0300
экономика
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
https://1prime.ru/20250516/rynok--857623940.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций отыграл снижение
Российский рынок акций отыграл снижение, перейдя к росту на 1%
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту, отыграв 3% от нижнего пика пятницы, после комментариев участников российской и украинской делегации по итогам переговоров в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,84% относительно предыдущего закрытия, до 2 863,85 пункта. Минутами ранее его рост достигал чуть более 1%. До комментариев он снижался на 2%.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины завершились в Стамбуле, встреча шла почти два часа. Делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной, заявил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров, с свою очередь, заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренней сессии