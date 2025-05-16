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РЖД в январе-апреле увеличили погрузку зерна во внутреннем сообщении
РЖД в январе-апреле увеличили погрузку зерна во внутреннем сообщении - 16.05.2025, ПРАЙМ
РЖД в январе-апреле увеличили погрузку зерна во внутреннем сообщении
Погрузка зерна на сети РЖД во внутреннем сообщении в январе-апреле 2025 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3,6... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:03+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Погрузка зерна на сети РЖД во внутреннем сообщении в январе-апреле 2025 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3,6 миллиона тонн, сообщила компания. "Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%. Всего за четыре месяца 2025 года во внутреннем сообщении отправили 3,6 миллиона тонн зерна", - говорится в сообщении РЖД в пятницу. В том числе погрузка пшеницы составила 1,6 миллиона тонн (рост в 1,4 раза), зерна бобов – 584 тысячи тонн (+16,2%), масличных семян – 338 тысячи тонн (рост в 2,2 раза). "Основной объем зерновых направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока", - пишут РЖД. Регионами-лидерами по объему погрузки во внутреннем сообщении стали: Алтайский край – 456 тысячи тонн (рост в 5 раз), Омская область – 445 тысячи тонн (рост в 3,7 раза), Амурская область – 332 тысячи тонн (рост в 1,8 раза).
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Бизнес, Сельское хозяйство, Омская область, Амурская область, РЖД
РЖД в январе-апреле увеличили погрузку зерна во внутреннем сообщении
РЖД: погрузка зерна во внутреннем сообщении в январе-апреле выросла на 14,9%
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Погрузка зерна на сети РЖД во внутреннем сообщении в январе-апреле 2025 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 3,6 миллиона тонн, сообщила компания.
"Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%. Всего за четыре месяца 2025 года во внутреннем сообщении отправили 3,6 миллиона тонн зерна", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
В том числе погрузка пшеницы составила 1,6 миллиона тонн (рост в 1,4 раза), зерна бобов – 584 тысячи тонн (+16,2%), масличных семян – 338 тысячи тонн (рост в 2,2 раза).
"Основной объем зерновых направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока", - пишут РЖД.
Регионами-лидерами по объему погрузки во внутреннем сообщении стали: Алтайский край – 456 тысячи тонн (рост в 5 раз), Омская область – 445 тысячи тонн (рост в 3,7 раза), Амурская область – 332 тысячи тонн (рост в 1,8 раза).
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