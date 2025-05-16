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В Госдепе признали неэффективным подход США к торговле с Африкой - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Госдепе признали неэффективным подход США к торговле с Африкой
В Госдепе признали неэффективным подход США к торговле с Африкой - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе признали неэффективным подход США к торговле с Африкой
Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:54+0300
2025-05-16T17:54+0300
экономика
мировая экономика
африка
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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и китайскими компаниями, заявила в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Африки Корина Сандерс. "США исторически делали упор на макроэкономические условия в Африке, а не на содействие американскому бизнесу. Механизмы продвижения экспорта, подготовки проектов и финансирования были медленными, разрозненными и оказались недостаточно эффективными для конкуренции с Китаем и Россией", — сказала Сандерс, выступая в рамках дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом Совете (признан в РФ нежелательной организацией). По её словам, Африка остаётся "растущим и пока неосвоенным рынком" для американского экспорта, и администрация президента Дональда Трампа поставила цель нарастить поставки и инвестиции в регионе. "Африка должна стать одним из ведущих торговых партнёров США, но за 20 лет объёмы экспорта в страны региона практически не изменились и составляют менее 1% всей американской внешней торговли", — отметила дипломат, добавив, что для изменения ситуации потребуется "серьёзная поддержка индустрии и экономики по обе стороны Атлантики". По данным Бюро переписи США, в 2024 году импорт товаров из Африки составил более $39,5 миллиарда, а экспорт — $32,1 миллиарда. В первом квартале 2025 года США импортировали из Африки продукции на $13,2 миллиарда, экспорт — $9,6 миллиарда.
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мировая экономика, африка, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, АФРИКА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:54 16.05.2025
 
В Госдепе признали неэффективным подход США к торговле с Африкой

Сандерс: подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 16 мая – ПРАЙМ. Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и китайскими компаниями, заявила в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Африки Корина Сандерс.
"США исторически делали упор на макроэкономические условия в Африке, а не на содействие американскому бизнесу. Механизмы продвижения экспорта, подготовки проектов и финансирования были медленными, разрозненными и оказались недостаточно эффективными для конкуренции с Китаем и Россией", — сказала Сандерс, выступая в рамках дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом Совете (признан в РФ нежелательной организацией).
По её словам, Африка остаётся "растущим и пока неосвоенным рынком" для американского экспорта, и администрация президента Дональда Трампа поставила цель нарастить поставки и инвестиции в регионе.
"Африка должна стать одним из ведущих торговых партнёров США, но за 20 лет объёмы экспорта в страны региона практически не изменились и составляют менее 1% всей американской внешней торговли", — отметила дипломат, добавив, что для изменения ситуации потребуется "серьёзная поддержка индустрии и экономики по обе стороны Атлантики".
По данным Бюро переписи США, в 2024 году импорт товаров из Африки составил более $39,5 миллиарда, а экспорт — $32,1 миллиарда. В первом квартале 2025 года США импортировали из Африки продукции на $13,2 миллиарда, экспорт — $9,6 миллиарда.
Танзания - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Африка может заменить США как торгового партнера, заявил эксперт
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ЭкономикаМировая экономикаАФРИКАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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