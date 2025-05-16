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ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас - 16.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:58+0300
2025-05-16T11:58+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей. "Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества. Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии. На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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запад, брюссель, рф, кая каллас, ес
Экономика, ЗАПАД, Брюссель, РФ, Кая Каллас, ЕС
11:58 16.05.2025
 
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас

Каллас заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей.
"Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества.
Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии.
На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
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