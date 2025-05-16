https://1prime.ru/20250516/sanktsii-857636324.html
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:58+0300
2025-05-16T11:58+0300
2025-05-16T11:58+0300
экономика
запад
брюссель
рф
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей. "Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества. Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии. На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250514/gosduma-857549053.html
запад
брюссель
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, брюссель, рф, кая каллас, ес
Экономика, ЗАПАД, Брюссель, РФ, Кая Каллас, ЕС
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявила Каллас
Каллас заявила, что ЕС готовит новый пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС готовит очередной пакет санкций против России, а также разрабатывает законодательную базу для отказа от российских энергоносителей.
"Мы работаем над новым пакетом санкций и планом по полному отказу от российских энергоносителей, который был предложен на прошлой неделе. Сейчас мы разрабатываем пакет законов для этого", - сказала Каллас журналистам в Тиране, где она участвует в саммите Европейского политического сообщества.
Выступление Каллас транслировала пресс-служба Европейской комиссии.
На этой неделе постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Госдуме сравнили Каллас с этикеткой европейской дипломатии