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Миссия РФ объяснила, на что нацелены угрозы Лондона о новых ограничениях

Миссия РФ объяснила, на что нацелены угрозы Лондона о новых ограничениях - 16.05.2025, ПРАЙМ

Миссия РФ объяснила, на что нацелены угрозы Лондона о новых ограничениях

Угрозы новых ограничений против России, сделанные Великобританией на фоне переговоров в Стамбуле, преследуют цель подрыва урегулирования на Украине, говорится в | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T20:18+0300

2025-05-16T20:18+0300

2025-05-16T20:18+0300

политика

великобритания

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угрозы новых ограничений против России, сделанные Великобританией на фоне переговоров в Стамбуле, преследуют цель подрыва урегулирования на Украине, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости. В пятницу министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи Украине. В четверг на Даунинг-стрит заявили, что российская энергетическая отрасль станет главной мишенью широкомасштабных санкций в ближайшие недели, "если Россия не согласится на прекращение огня" на Украине. "Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий", - говорится в комментарии. Кроме того, заявления руководства в Лондоне об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул смотрятся лживо, подчеркивает посольство. "Откровенно лживо смотрится тезис об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул для участия в "организованных США переговорах". Напомним, что именно президент нашей страны (Владимир Путин) выступил с инициативой проведения российско-украинских переговоров 15 мая в Турции. Возобновлен "стамбульский формат", который, как известно, в 2022 году пустил под откос никто иной, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Настрой российской стороны на серьезный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта и выход на установление долгосрочного прочного мира, подтвержден де-факто", - говорится в заявлении. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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великобритания, санкции против рф