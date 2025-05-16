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Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества с займами

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества с займами - 16.05.2025, ПРАЙМ

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества с займами

Телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации, злоумышленники... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:32+0300

2025-05-16T11:32+0300

2025-05-16T11:32+0300

мошенничество

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации, злоумышленники переходят в офлайн-каналы на фоне усиления систем противодействия мошенничеству в банковской сфере, рассказали в пресс-службе Сбербанка. "По данным "Сбера", телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации (МФО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники меняют схемы и переходят в офлайн-каналы на фоне усиления систем противодействия мошенничеству в банковской сфере - им все труднее реализовывать схемы с использованием банковских сервисов и приложений. "Эффективность системы противодействия мошенничеству "Сбера" достигла 99,9%, другие крупные банки также уделяют большое внимание защите своих клиентов. Таким образом, злоумышленники сосредотачивают свои усилия на схемах с хищением наличных и ценностей, а также заставляют жертв обращаться в МФО за займами", - добавляет Сбербанк. Когда мошенники направляют жертву в МФО за получением займов, суммы хищений меньше, чем ранее, но средства получить гораздо легче, чем в банке, рассказали в "Сбере". "В случае если человека удается полностью финансово "истощить", при этом жертва все еще находится под сильным влиянием, злоумышленники могут заставить совершить нападение на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи денег мошенникам. Это преступление, и совершивший нападение понесет уголовное наказание", - подчеркнули в банке.

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банки, финансы, технологии, москва, сбербанк