https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857665895.html

В Севастополе временно перекрыли рейд

В Севастополе временно перекрыли рейд - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Севастополе временно перекрыли рейд

Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта города. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T22:35+0300

2025-05-16T22:35+0300

2025-05-16T22:35+0300

происшествия

севастополь

рейд

https://cdnn.1prime.ru/img/78055/25/780552593_0:145:1501:989_1920x0_80_0_0_c5bd9f7ed6955182246cc05b84611a78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Причины не указываются. Рейд в Севастополе перекрывают второй раз за сутки

https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, рейд