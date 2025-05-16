https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857665895.html
В Севастополе временно перекрыли рейд
В Севастополе временно перекрыли рейд - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе временно перекрыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта города. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:35+0300
2025-05-16T22:35+0300
2025-05-16T22:35+0300
происшествия
севастополь
рейд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Причины не указываются. Рейд в Севастополе перекрывают второй раз за сутки
https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html
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Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, Рейд
В Севастополе временно перекрыли рейд
Власти города: в Севастополе временно перекрыли рейд
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины не указываются. Рейд в Севастополе перекрывают второй раз за сутки
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