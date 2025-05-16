Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857666302.html
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:55+0300
2025-05-16T22:55+0300
происшествия
севастополь
рейд
морской транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_047c29014bb7833d26e9af7be6d080ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов в Севастополе была приостановлена в 22.17 мск в пятницу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857665895.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_5d465745575cb863f6a86f236b3876dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, рейд, морской транспорт
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, Рейд, морской транспорт
22:55 16.05.2025
 
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта

Власти города: морской транспорт Севастополя заработал после приостановки

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов в Севастополе была приостановлена в 22.17 мск в пятницу.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
В Севастополе временно перекрыли рейд
22:35
 
ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬРейдморской транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала