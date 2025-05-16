https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857666302.html
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:55+0300
2025-05-16T22:55+0300
2025-05-16T22:55+0300
происшествия
севастополь
рейд
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов в Севастополе была приостановлена в 22.17 мск в пятницу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.
https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857665895.html
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севастополь, рейд, морской транспорт
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, Рейд, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд для морского транспорта
Власти города: морской транспорт Севастополя заработал после приостановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов в Севастополе была приостановлена в 22.17 мск в пятницу.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.
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