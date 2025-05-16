https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857666302.html

В Севастополе открыли рейд для морского транспорта

В Севастополе открыли рейд для морского транспорта - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Севастополе открыли рейд для морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T22:55+0300

2025-05-16T22:55+0300

2025-05-16T22:55+0300

происшествия

севастополь

рейд

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение спустя полчаса после приостановки работы, рейд открыт, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов в Севастополе была приостановлена в 22.17 мск в пятницу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении ведомства.

https://1prime.ru/20250516/sevastopol-857665895.html

севастополь

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севастополь, рейд, морской транспорт