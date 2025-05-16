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В Турции сообщили о достигнутом РФ и Украиной принципиальном соглашении - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В Турции сообщили о достигнутом РФ и Украиной принципиальном соглашении
В Турции сообщили о достигнутом РФ и Украиной принципиальном соглашении - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Турции сообщили о достигнутом РФ и Украиной принципиальном соглашении
Делегации РФ и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:32+0300
2025-05-16T17:35+0300
политика
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переговоры
соглашение
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Делегации РФ и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск."Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", - сообщил Фидан в соцсети X.Фидан подтвердил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня."Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир между РФ и Украиной", - отметил министр.Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
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россия, украина, переговоры, соглашение, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, соглашение, экспертное мнение
17:32 16.05.2025 (обновлено: 17:35 16.05.2025)
 
В Турции сообщили о достигнутом РФ и Украиной принципиальном соглашении

МИД Турции: Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече

© РИА НовостиФлаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции
Флаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Делегации РФ и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск.
"Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", - сообщил Фидан в соцсети X.
Фидан подтвердил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня.
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
16:37
"Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир между РФ и Украиной", - отметил министр.
Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил ранее Фидан.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговорысоглашениеэкспертное мнение
 
 
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