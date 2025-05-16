https://1prime.ru/20250516/sovkombank-857631837.html
Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО
Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО - 16.05.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО
"Совкомбанк" за 1 квартал 2025 года заработал 13 миллиардов рублей чистой прибыли, акционерный капитал составил 23 миллиарда рублей, говорится в отчетности... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:30+0300
2025-05-16T10:30+0300
2025-05-16T10:30+0300
финансы
совкомбанк
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. "Совкомбанк" за 1 квартал 2025 года заработал 13 миллиардов рублей чистой прибыли, акционерный капитал составил 23 миллиарда рублей, говорится в отчетности банка по МСФО, опубликованной в пятницу.Совкомбанк показал сбалансированный результат в условиях высокого уровня процентных ставок и замедления экономики. Несмотря на сложный период для банковского сектора, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года, регулярная прибыль составила 13 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 1 квартале 2024 годаЭтот показатель отражает устойчивость бизнеса и реальное качество заработка. Рост обеспечен в первую очередь за счет банковских комиссионных доходов и доходов от страховой деятельности. Регулярная прибыль отражает устойчивую часть бизнеса, без влияния волатильных факторов, и именно на неё банк ориентируется как на базу для оценки рентабельности, говорится в отчетности."С учетом традиционно низкого сезона в 1 квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.Акционерный капитал за первый квартал вырос на 23 миллиарда рублей. Разница между чистой прибылью и приростом капитала связана с особенностями МСФО, к которым относятся разовые убытки, например, из-за переоценки обязательств и разовые доходы. На 31 марта 2025 года акционерный капитал составляет 352 миллиарда рублей или 15,7 рублей на одну акцию. Общая доходность акционеров Совкомбанка составила 76 миллиардов рублей или 25% от капитала год назад.Выручка банка в первом квартале выросла на 57% год к году до 228 миллиардов рублей. Это произошло за счет роста банковского комиссионного дохода на 63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания и трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, электронным платежам и комиссии закупочных платформ.Эти потоки не просто компенсировали просадку по чистым процентным доходам, но создали устойчивую базу для выручки на будущее."Мы видим тенденцию роста, хотя и умеренного, доли просрочки и в рознице, и в корпоративном сегменте. Причины – высокая ставка, снижение платежеспособности клиентов и давление кредитной нагрузки на бизнес заемщиков, особенно в МСП. Однако резервы с запасом покрывают весь объем проблемных кредитов, поскольку мы проактивно начали их создавать ещё в 2024 году", - говорится в отчетности.Банк усилил фильтр при отборе клиентов, ограничил рискованные сегменты, дисциплинированно подходит к выдачам и крайне консервативен в росте портфеля. В результате темпы роста кредитов на балансе замедлились, но качество и устойчивость остались под контролем.
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финансы, совкомбанк, отчетность по мсфо
Финансы, Совкомбанк, отчетность по МСФО
Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО
Совкомбанк в 1 квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. "Совкомбанк" за 1 квартал 2025 года заработал 13 миллиардов рублей чистой прибыли, акционерный капитал составил 23 миллиарда рублей, говорится в отчетности банка по МСФО, опубликованной в пятницу.
Совкомбанк показал сбалансированный результат в условиях высокого уровня процентных ставок и замедления экономики. Несмотря на сложный период для банковского сектора, регулярная прибыль осталась на уровне прошлого года, регулярная прибыль составила 13 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 1 квартале 2024 года
Этот показатель отражает устойчивость бизнеса и реальное качество заработка. Рост обеспечен в первую очередь за счет банковских комиссионных доходов и доходов от страховой деятельности. Регулярная прибыль отражает устойчивую часть бизнеса, без влияния волатильных факторов, и именно на неё банк ориентируется как на базу для оценки рентабельности, говорится в отчетности.
"С учетом традиционно низкого сезона в 1 квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Постепенное снижение ставок будет способствовать как росту прибыли, так и активов по мере восстановление спроса у заемщиков. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Акционерный капитал за первый квартал вырос на 23 миллиарда рублей. Разница между чистой прибылью и приростом капитала связана с особенностями МСФО, к которым относятся разовые убытки, например, из-за переоценки обязательств и разовые доходы. На 31 марта 2025 года акционерный капитал составляет 352 миллиарда рублей или 15,7 рублей на одну акцию. Общая доходность акционеров Совкомбанка составила 76 миллиардов рублей или 25% от капитала год назад.
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Выручка банка в первом квартале выросла на 57% год к году до 228 миллиардов рублей. Это произошло за счет роста банковского комиссионного дохода на 63% в результате масштабирования гарантийного бизнеса и роста расчетно-кассового обслуживания и трехкратного роста доходов небанковского бизнеса благодаря страхованию жизни, электронным платежам и комиссии закупочных платформ.
Эти потоки не просто компенсировали просадку по чистым процентным доходам, но создали устойчивую базу для выручки на будущее.
"Мы видим тенденцию роста, хотя и умеренного, доли просрочки и в рознице, и в корпоративном сегменте. Причины – высокая ставка, снижение платежеспособности клиентов и давление кредитной нагрузки на бизнес заемщиков, особенно в МСП. Однако резервы с запасом покрывают весь объем проблемных кредитов, поскольку мы проактивно начали их создавать ещё в 2024 году", - говорится в отчетности.
Банк усилил фильтр при отборе клиентов, ограничил рискованные сегменты, дисциплинированно подходит к выдачам и крайне консервативен в росте портфеля. В результате темпы роста кредитов на балансе замедлились, но качество и устойчивость остались под контролем.