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В Европе решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX
В Европе решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX - 16.05.2025, ПРАЙМ
В Европе решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX
Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:26+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг. В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны. "Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани. Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной". "Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани. Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.
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Экономика, ЕВРОПА, SpaceX
В Европе решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX
Bloomberg: в ЕС решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании "чемпиона" в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил главный исполнительный директор крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Блумберг.
В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны.
"Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с "дорожной карты"... Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска", - передает агентство со ссылкой на Чинголани.
Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается "слишком разделенной".
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"Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - цитирует агентство Чинголани.
Блумберг также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США.