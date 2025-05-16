https://1prime.ru/20250516/sravni-857613145.html

Финансовый маркетплейс Сравни отмечает 16-летие

Финансовый маркетплейс Сравни отмечает 16-летие - 16.05.2025, ПРАЙМ

Финансовый маркетплейс Сравни отмечает 16-летие

Финансовый маркетплейс Сравни отмечает свое 16-летие. За это время компания выросла из стартапа в значимого игрока российского рынка и продолжает развитие. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:03+0300

2025-05-16T10:03+0300

2025-05-16T10:03+0300

финансы

бизнес

банки

сравни

https://cdnn.1prime.ru/img/77001/64/770016426_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_84c8b142a853db2b5f0f108263981e0b.jpg

МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни отмечает свое 16-летие. За это время компания выросла из стартапа в значимого игрока российского рынка и продолжает развитие. В последние годы компания проходила путь трансформации от агрегатора сравнения к продуктовому финтеху. Сегодня Сравни — это финансовый маркетплейс, где пользователи не только сравнивают финансовые продукты по десяткам параметров, но и оформляют их онлайн, а в ряде случаев могут и сопровождать эти продукты, указал генеральный директор Сравни Александр Крайник. "Наша цель остается прежней — делать удобные сервисы, которые экономят людям время и деньги при работе с финансовыми продуктами. Это только начало — впереди еще больше продуктов, сервисов, довольных клиентов и наших партнеров", — добавил он. В 2024 году компания продолжила развитие финансовых технологий, запустив на своем сайте онлайн-оформление займов и вкладов. Клиенты Сравни получают решения по продуктам банков и МФО в формате "одного окна" по кратчайшему клиентскому пути, а все процессы обмена данными между компаниями выстроены по единым стандартам и правилам. В 2025 году команда Сравни продолжит развивать свои основные направления бизнеса, а также финансовую грамотность россиян. Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 23 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.

https://1prime.ru/20250415/sravni-856665634.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, сравни