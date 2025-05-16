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Индекс потребительских настроений в США неожиданно снизился

Индекс потребительских настроений в США неожиданно снизился - 16.05.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США неожиданно снизился

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:06+0300

2025-05-16T17:06+0300

2025-05-16T17:09+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в мае сократился до 50,8 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали рост показателя - до 53,4 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 57,6 пункта с 59,8 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий - до 46,5 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

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мировая экономика, сша