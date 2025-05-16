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"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве
"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве
Товарооборот России с США в марте достиг двухлетнего максимума, составив 573,4 миллиона долларов, преимущественно за счет поставок удобрений, пишет агентство... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:35+0300
2025-05-16T08:39+0300
экономика
россия
сша
удобрения
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России с США в марте достиг двухлетнего максимума, составив 573,4 миллиона долларов, преимущественно за счет поставок удобрений, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, российский экспорт в США вырос до 523,45 миллиона долларов, в то время как импорт оставался на уровне 50 миллионов. Россия закупила вакцины, медицинское оборудование и продукты, а купленные США товары включали платину, фанеру и фосфаты."Высокие цены на газ в ЕС затрудняют производство удобрений и создают дополнительный спрос на глобальном рынке. А наши ресурсы позволяют продавать много и дешево", — отметил в беседе с агентством доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Отмечается, что в США возможно производство азотных удобрений из-за запасов газа, но баланс между спросом и предложением важен, чтобы избежать перепроизводства. Ресурсы калия и фосфата ограничены в США, но их можно получить из других стран, таких как Канада, Марокко, Китай и Россия. Также США сохраняют потребность в черных и цветных металлах, но общий подход к стратегическим ресурсам может измениться.
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россия, сша, удобрения
Экономика, РОССИЯ, США, удобрения
08:35 16.05.2025 (обновлено: 08:39 16.05.2025)
 
"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве

РИА Новости: российские удобрения заняли свыше 21% американского рынка

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России с США в марте достиг двухлетнего максимума, составив 573,4 миллиона долларов, преимущественно за счет поставок удобрений, пишет агентство РИА Новости.
Согласно изданию, российский экспорт в США вырос до 523,45 миллиона долларов, в то время как импорт оставался на уровне 50 миллионов. Россия закупила вакцины, медицинское оборудование и продукты, а купленные США товары включали платину, фанеру и фосфаты.
"Высокие цены на газ в ЕС затрудняют производство удобрений и создают дополнительный спрос на глобальном рынке. А наши ресурсы позволяют продавать много и дешево", — отметил в беседе с агентством доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Отмечается, что в США возможно производство азотных удобрений из-за запасов газа, но баланс между спросом и предложением важен, чтобы избежать перепроизводства. Ресурсы калия и фосфата ограничены в США, но их можно получить из других стран, таких как Канада, Марокко, Китай и Россия. Также США сохраняют потребность в черных и цветных металлах, но общий подход к стратегическим ресурсам может измениться.
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ЭкономикаРОССИЯСШАудобрения
 
 
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