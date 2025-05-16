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"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве

"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Простое объяснение". Вашингтон неожиданно сделал шаг навстречу Москве

Товарооборот России с США в марте достиг двухлетнего максимума, составив 573,4 миллиона долларов, преимущественно за счет поставок удобрений, пишет агентство... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:35+0300

2025-05-16T08:35+0300

2025-05-16T08:39+0300

экономика

россия

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удобрения

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России с США в марте достиг двухлетнего максимума, составив 573,4 миллиона долларов, преимущественно за счет поставок удобрений, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, российский экспорт в США вырос до 523,45 миллиона долларов, в то время как импорт оставался на уровне 50 миллионов. Россия закупила вакцины, медицинское оборудование и продукты, а купленные США товары включали платину, фанеру и фосфаты."Высокие цены на газ в ЕС затрудняют производство удобрений и создают дополнительный спрос на глобальном рынке. А наши ресурсы позволяют продавать много и дешево", — отметил в беседе с агентством доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Отмечается, что в США возможно производство азотных удобрений из-за запасов газа, но баланс между спросом и предложением важен, чтобы избежать перепроизводства. Ресурсы калия и фосфата ограничены в США, но их можно получить из других стран, таких как Канада, Марокко, Китай и Россия. Также США сохраняют потребность в черных и цветных металлах, но общий подход к стратегическим ресурсам может измениться.

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россия, сша, удобрения