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Делегация США встретится с представителями России и Украины в Стамбуле

Делегация США встретится с представителями России и Украины в Стамбуле - 16.05.2025, ПРАЙМ

Делегация США встретится с представителями России и Украины в Стамбуле

Американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио в пятницу планирует провести встречи с представителями России и Украины в Стамбуле... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T00:23+0300

2025-05-16T00:23+0300

2025-05-16T00:23+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио в пятницу планирует провести встречи с представителями России и Украины в Стамбуле на фоне заниженных ожиданий Вашингтона от прямых переговоров Москвы и Киева. Общий настрой Белого дома по отношению к переговорам двух стран обозначил президент США Дональд Трамп, сказав в четверг, что не ожидает прогресса в урегулировании украинского конфликта без своей личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом американский лидер подчеркнул, что не разочарован составом делегации РФ, представленной в Стамбуле. В отсутствии самого Трампа, который до последнего старается сохранять интригу, не раскрывая журналистам точный пункт своего назначения после предстоящего вылета из Абу-Даби, возглавлять американскую делегацию в Стамбуле будет Рубио, который одновременно с постом главы госдепа исполняет обязанности советника президента по национальной безопасности. Помимо него, там же ожидается и советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, прямо вовлеченный в усилия по украинскому урегулированию. Как сообщил Рубио журналистам, сам он планирует встретиться с высокопоставленными представителями украинской делегации. "Кто-то из нашей команды будет вовлечен в переговоры с Россией", - отметил он. При этом глава американской дипломатии также намекнул на возможность участия представителей Вашингтона в российско-украинских переговорах. "Я надеюсь, что эти переговоры состоятся между Украиной и Россией, с нашими турецкими коллегами в комнате, а также кем-то из членов нашей команды на соответствующем уровне", - подчеркнул он. Рубио добавил, он надеется на возможность сторон по итогам переговоров достичь соглашения о прекращении огня. При этом, как заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет. ПЕРСПЕКТИВА ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ РОССИИ И США Вопреки звучавшим ранее заявлениям со стороны госдепа о возможном выходе США из переговорного процесса в роли посредников, Вашингтон в настоящее время не только не намерен отказываться от своих усилий, но и прямо заявляет о необходимости двусторонней встречи Путина и Трампа. Как заявил журналистам в четверг Рубио, глава Белого дома намерен оставаться вовлечённым в усилия по украинскому урегулированию столько, сколько потребуется. Он же подчеркнул, что считает встречу лидеров России и США единственным способом добиться прорыва в переговорах о завершении конфликта. Возможные сроки саммита глав двух государств остаются не определены, однако именно исход переговоров в Стамбуле, по утверждению госсекретаря, позволит принять решения о сроках и месте проведения такой встречи. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.

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