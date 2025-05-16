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Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии

Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии - 16.05.2025, ПРАЙМ

Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии

Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T22:22+0300

2025-05-16T22:22+0300

2025-05-16T22:22+0300

политика

германия

свпд

председатель

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в сообщении пресс-службы СвДП. В пятницу проходил партийный съезд СвДП, на котором пост ее главы официально покинул экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Результат очевиден: Кристиан Дюрр избран новым федеральным председателем свободных демократов с результатом 82,25%. Поздравления!" - говорится на странице СвДП в социальной сети Х. Также заместителями председателя СвДП были избраны бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики и депутат Европарламента Свенья Хан. При экс-канцлере Олафе Шольце СвДП входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако прошлой осенью разногласия между Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии.

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германия, свпд, председатель