https://1prime.ru/20250516/svpd-857665619.html
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии - 16.05.2025, ПРАЙМ
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии
Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:22+0300
2025-05-16T22:22+0300
2025-05-16T22:22+0300
политика
германия
свпд
председатель
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в сообщении пресс-службы СвДП. В пятницу проходил партийный съезд СвДП, на котором пост ее главы официально покинул экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Результат очевиден: Кристиан Дюрр избран новым федеральным председателем свободных демократов с результатом 82,25%. Поздравления!" - говорится на странице СвДП в социальной сети Х. Также заместителями председателя СвДП были избраны бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики и депутат Европарламента Свенья Хан. При экс-канцлере Олафе Шольце СвДП входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако прошлой осенью разногласия между Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии.
https://1prime.ru/20250510/adg-857446268.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, свпд, председатель
Политика, ГЕРМАНИЯ, СВПД, председатель
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии
СвПД: новым главой немецкой партии свободных демократов стал Кристиан Дюрр
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в сообщении пресс-службы СвДП.
В пятницу проходил партийный съезд СвДП, на котором пост ее главы официально покинул экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Результат очевиден: Кристиан Дюрр избран новым федеральным председателем свободных демократов с результатом 82,25%. Поздравления!" - говорится на странице СвДП в социальной сети Х.
Также заместителями председателя СвДП были избраны бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики и депутат Европарламента Свенья Хан.
Генсек ХДС оценил политические последствия запрета АдГ
При экс-канцлере Олафе Шольце СвДП входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако прошлой осенью разногласия между Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии.