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Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии - 16.05.2025, ПРАЙМ
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии
Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T22:22+0300
2025-05-16T22:22+0300
политика
германия
свпд
председатель
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в сообщении пресс-службы СвДП. В пятницу проходил партийный съезд СвДП, на котором пост ее главы официально покинул экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. "Результат очевиден: Кристиан Дюрр избран новым федеральным председателем свободных демократов с результатом 82,25%. Поздравления!" - говорится на странице СвДП в социальной сети Х. Также заместителями председателя СвДП были избраны бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики и депутат Европарламента Свенья Хан. При экс-канцлере Олафе Шольце СвДП входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако прошлой осенью разногласия между Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии.
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германия, свпд, председатель
Политика, ГЕРМАНИЯ, СВПД, председатель
22:22 16.05.2025
 
Немецкие свободные демократы избрали нового председателя партии

СвПД: новым главой немецкой партии свободных демократов стал Кристиан Дюрр

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бывший глава парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр был избран в пятницу новым председателем партии, говорится в сообщении пресс-службы СвДП.
В пятницу проходил партийный съезд СвДП, на котором пост ее главы официально покинул экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Результат очевиден: Кристиан Дюрр избран новым федеральным председателем свободных демократов с результатом 82,25%. Поздравления!" - говорится на странице СвДП в социальной сети Х.
Также заместителями председателя СвДП были избраны бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики и депутат Европарламента Свенья Хан.
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10 мая, 14:54
При экс-канцлере Олафе Шольце СвДП входила в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", однако прошлой осенью разногласия между Линднером, с одной стороны, и двумя другими партиями коалиции, с другой стороны, привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля выборов СвДП набрала 4,33% голосов и таким образом не прошла в бундестаг из-за пятипроцентного барьера. Этот результат предопределил уход Линднера с поста лидера партии.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯСВПДпредседатель
 
 
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