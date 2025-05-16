https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский - 16.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский

Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:37+0300

2025-05-16T16:37+0300

2025-05-16T16:58+0300

политика

россия

украина

стамбул

мединский

сво

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857647727_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_c48e174d8cb94a2b56d10489c3edc44f.jpg

СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", — сказал он журналистам.Главные итоги встречи:Переговоры начались на территории Рабочего офиса администрации президента Турции в 13.30 мск и продолжались около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://1prime.ru/20250516/peregovory-857644806.html

украина

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, стамбул, мединский, сво, переговоры