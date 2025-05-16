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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский - 16.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:37+0300
2025-05-16T16:58+0300
политика
россия
украина
стамбул
мединский
сво
переговоры
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", — сказал он журналистам.Главные итоги встречи:Переговоры начались на территории Рабочего офиса администрации президента Турции в 13.30 мск и продолжались около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857644806.html
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россия, украина, стамбул, мединский, сво, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Мединский, СВО, переговоры
16:37 16.05.2025 (обновлено: 16:58 16.05.2025)
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский

Мединский: переговоры с украинской стороной в Стамбуле завершились

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.
"В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", — сказал он журналистам.
Главные итоги встречи:
  • каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях;
  • Украина запросила прямые переговоры руководителей государств, Россия приняла запрос к сведению;
  • в ближайшие дни состоится обмен пленными 1000 на 1000 человек.
Переговоры начались на территории Рабочего офиса администрации президента Турции в 13.30 мск и продолжались около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулМединскийСВОпереговоры
 
 
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