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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский - 16.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:37+0300
2025-05-16T16:37+0300
2025-05-16T16:58+0300
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", — сказал он журналистам.Главные итоги встречи:Переговоры начались на территории Рабочего офиса администрации президента Турции в 13.30 мск и продолжались около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Мединский, СВО, переговоры
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
Мединский: переговоры с украинской стороной в Стамбуле завершились
СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Переговоры представителей России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.
"В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", — сказал он журналистам.
- каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях;
- Украина запросила прямые переговоры руководителей государств, Россия приняла запрос к сведению;
- в ближайшие дни состоится обмен пленными 1000 на 1000 человек.
Переговоры начались на территории Рабочего офиса администрации президента Турции в 13.30 мск и продолжались около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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