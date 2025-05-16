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Россия надеется "выйти за потолок" товарооборота с Таджикистаном
Россия надеется "выйти за потолок" товарооборота с Таджикистаном - 16.05.2025, ПРАЙМ
Россия надеется "выйти за потолок" товарооборота с Таджикистаном
Россия надеется "выйти за потолок" 2 миллиардов долларов товарооборота с Таджикистаном, это не предел при решении логистических и торговых вопросов, сообщил... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:18+0300
2025-05-16T13:18+0300
2025-05-16T13:18+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия надеется "выйти за потолок" 2 миллиардов долларов товарооборота с Таджикистаном, это не предел при решении логистических и торговых вопросов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. "Вместе с туристическим потоком растет и торговля. У нас есть мечта и желание выйти за потолок двух миллиардов долларов. Пока мы полтора миллиарда преодолели", - сказал Вольвач во время выступления на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Замминистра добавил, что 2 и 2,5 миллиарда - "не предел", если страны будут решать логистические вопросы, снимать торговые, тарифные барьеры. Президент РФ Владимир Путин ранее, в марте, назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - до 1,5 миллиардов долларов. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://1prime.ru/20250514/putin-857562262.html
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Россия надеется "выйти за потолок" товарооборота с Таджикистаном
МЭР: Россия надеется превысить $2 миллиарда товарооборота с Таджикистаном
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия надеется "выйти за потолок" 2 миллиардов долларов товарооборота с Таджикистаном, это не предел при решении логистических и торговых вопросов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
"Вместе с туристическим потоком растет и торговля. У нас есть мечта и желание выйти за потолок двух миллиардов долларов. Пока мы полтора миллиарда преодолели", - сказал Вольвач во время выступления на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Замминистра добавил, что 2 и 2,5 миллиарда - "не предел", если страны будут решать логистические вопросы, снимать торговые, тарифные барьеры.
Президент РФ Владимир Путин ранее, в марте, назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - до 1,5 миллиардов долларов.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Путин поручил увеличить товарооборот между Россией и Малайзией