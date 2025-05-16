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Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно

Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно - 16.05.2025, ПРАЙМ

Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:12+0300

2025-05-16T11:12+0300

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АБУ-ДАБИ, 16 мая -ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". "Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через 2-3 недели мы можем его сделать еще безопаснее, мы займемся несколькими ситуациями", - сказал Трамп в Абу-Даби, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его встреча с президентом России.

https://1prime.ru/20250515/rubio-857619653.html

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общество , абу-даби, сша, дональд трамп, владимир путин