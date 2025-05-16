Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/tramp-857635003.html
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:22+0300
2025-05-16T11:22+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
АБУ-ДАБИ, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в Соединенных Штатах. "У нас есть 150 стран, которые хотят заключить сделку, но мы физически не можем встретиться со всеми. Так что в течение двух-трех недель... начнут рассылать письма, где, в общем-то, будет честно сказано, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", — сказал Трамп в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://1prime.ru/20250516/tramp-857634270.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, дональд трамп
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
11:22 16.05.2025
 
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний

Трамп направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в Соединенных Штатах.
"У нас есть 150 стран, которые хотят заключить сделку, но мы физически не можем встретиться со всеми. Так что в течение двух-трех недель... начнут рассылать письма, где, в общем-то, будет честно сказано, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", — сказал Трамп в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно
11:12
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала