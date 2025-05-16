https://1prime.ru/20250516/tramp-857635003.html
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:22+0300
2025-05-16T11:22+0300
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АБУ-ДАБИ, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в Соединенных Штатах. "У нас есть 150 стран, которые хотят заключить сделку, но мы физически не можем встретиться со всеми. Так что в течение двух-трех недель... начнут рассылать письма, где, в общем-то, будет честно сказано, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", — сказал Трамп в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, китай, дональд трамп
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
Трамп анонсировал новые торговые условия для иностранных компаний
Трамп направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса
АБУ-ДАБИ, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели его администрация направит уведомления зарубежным партнерам о новых условиях ведения бизнеса в Соединенных Штатах.
"У нас есть 150 стран, которые хотят заключить сделку, но мы физически не можем встретиться со всеми. Так что в течение двух-трех недель... начнут рассылать письма, где, в общем-то, будет честно сказано, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", — сказал Трамп в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно