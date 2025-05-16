https://1prime.ru/20250516/tramp-857640471.html

"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа

"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа - 16.05.2025, ПРАЙМ

"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа

В Киеве испытали тревогу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может положить конец... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:42+0300

2025-05-16T12:42+0300

2025-05-16T12:42+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В Киеве испытали тревогу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может положить конец конфликту, передает агентство Bloomberg."Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — сказано в тексте публикации.По мнению автора материала, в ходе такой встречи Трамп мог бы сделать уступки ради соглашения с Россией.16 мая в Стамбуле началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

https://1prime.ru/20250516/tramp-857634270.html

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сша, дональд трамп