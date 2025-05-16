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"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа - 16.05.2025, ПРАЙМ
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"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа
"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа - 16.05.2025, ПРАЙМ
"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа
В Киеве испытали тревогу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может положить конец... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:42+0300
2025-05-16T12:42+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В Киеве испытали тревогу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может положить конец конфликту, передает агентство Bloomberg."Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — сказано в тексте публикации.По мнению автора материала, в ходе такой встречи Трамп мог бы сделать уступки ради соглашения с Россией.16 мая в Стамбуле началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
12:42 16.05.2025
 
"Волна тревоги". СМИ узнали о панике в Киеве после слов Трампа

Bloomberg: в Киеве почувствовали тревогу после слов Трампа о встрече с Путиным

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В Киеве испытали тревогу после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может положить конец конфликту, передает агентство Bloomberg.
"Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лицом к лицу", — сказано в тексте публикации.
По мнению автора материала, в ходе такой встречи Трамп мог бы сделать уступки ради соглашения с Россией.
16 мая в Стамбуле началась встреча США, Украины и Турции. В районе 12:30 по московскому времени ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно
11:12
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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