https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html

Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным

Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным - 16.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:48+0300

2025-05-16T13:48+0300

2025-05-16T13:48+0300

политика

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.

https://1prime.ru/20250516/tramp-857634270.html

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москва, сша, владимир путин, дональд трамп