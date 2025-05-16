https://1prime.ru/20250516/tramp-857643065.html
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:48+0300
2025-05-16T13:48+0300
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
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Политика, МОСКВА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно