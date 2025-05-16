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Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным - 16.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T13:48+0300
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политика
москва
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
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москва, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, МОСКВА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:48 16.05.2025
 
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным

Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию на Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно
11:12
 
ПолитикаМОСКВАСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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