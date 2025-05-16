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США введут пошлины для стран, не заключивших с ними торговые соглашения

США введут пошлины для стран, не заключивших с ними торговые соглашения - 16.05.2025, ПРАЙМ

США введут пошлины для стран, не заключивших с ними торговые соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:16+0300

2025-05-16T16:16+0300

2025-05-16T16:16+0300

экономика

сша

вашингтон

абу-даби

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две-три недели американские власти начнут уведомлять страны, не заключившие торговые соглашения с Вашингтоном, о размере пошлин за ведение бизнеса на американском рынке. "У нас одновременно 150 стран хотят заключить сделку, но невозможно встретиться со всеми. Поэтому через пару недель, думаю, Скотт (Бессент, министр финансов США - ред.) и Говард (Латник, министр торговли США - ред.) начнут рассылать письма. Мы будем справедливы, но сообщим, сколько нужно будет платить за ведение бизнеса в США", - сказал Трамп, выступая на бизнес-встрече в Абу-Даби. Отсрочка по пошлинам, введенная 9 апреля сроком на 90 дней, предоставлялась странам для переговоров. По словам Трампа, темпы заключения соглашений слишком медленные, без договоренностей будут применяться стандартные пошлины, которые могут достигать 50%.

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сша

вашингтон

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сша, вашингтон, абу-даби, дональд трамп