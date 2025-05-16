Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250516/tsb--857637282.html
ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте
ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте
Банк России в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:12+0300
2025-05-16T12:12+0300
банк россии
финансы
банки
москва
эльвира набиуллина
минфин
науфор
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной к стоимости криптовалют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". По ее словам, Банк России получает сигналы рынка о том, что есть готовность выпускать беспоставочные финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалют, и этот вопрос регулятор уже обсуждал с Минфином. "Мы согласны с тем, что квалифицированным инвесторам в нынешнем понимании такие инструменты должны быть разрешены уже сейчас. Для этого не нужно экспериментального режима, для этого не нужна отдельная инфраструктура. И мы в ближайшие дни выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка и для инвесторов", - сказала Набиуллина. При этом регулятор сохраняет свою позицию по поводу инвестиций непосредственно в криптовалюты. "Они потребуют изменения регулирования, они потребуют отдельной инфраструктуры. И на наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированному инвестору", - сказала глава ЦБ. Сейчас регулятор обсуждает с Минфином, кто может относиться к этой категории особо квалифицированных инвесторов. "Это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности, а инвестиции непосредственно в криптовалюты - это риски высокой волатильности, риски блокировок, - что эти риски, если они реализуются, не будут критичны для этой группы инвесторов", - пояснила она. "Ожидаем, что сможем в ближайшее время согласовать это с правительством и уже отработать в рамках экспериментального правового режима", - заключила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857636681.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, эльвира набиуллина, минфин, науфор, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, Минфин, НАУФОР, Банк России
12:12 16.05.2025
 
ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте

ЦБ опубликует разъяснения о допуске инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной к стоимости криптовалют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".
По ее словам, Банк России получает сигналы рынка о том, что есть готовность выпускать беспоставочные финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалют, и этот вопрос регулятор уже обсуждал с Минфином.
"Мы согласны с тем, что квалифицированным инвесторам в нынешнем понимании такие инструменты должны быть разрешены уже сейчас. Для этого не нужно экспериментального режима, для этого не нужна отдельная инфраструктура. И мы в ближайшие дни выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка и для инвесторов", - сказала Набиуллина.
При этом регулятор сохраняет свою позицию по поводу инвестиций непосредственно в криптовалюты. "Они потребуют изменения регулирования, они потребуют отдельной инфраструктуры. И на наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированному инвестору", - сказала глава ЦБ.
Сейчас регулятор обсуждает с Минфином, кто может относиться к этой категории особо квалифицированных инвесторов.
"Это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности, а инвестиции непосредственно в криптовалюты - это риски высокой волатильности, риски блокировок, - что эти риски, если они реализуются, не будут критичны для этой группы инвесторов", - пояснила она.
"Ожидаем, что сможем в ближайшее время согласовать это с правительством и уже отработать в рамках экспериментального правового режима", - заключила Набиуллина.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
ЦБ планирует упростить регулирование выпуска простых ценных бумаг
12:00
 
Банк РоссииФинансыБанкиМОСКВАЭльвира НабиуллинаМинфинНАУФОРБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала