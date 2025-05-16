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ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте

ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассмотрит допуск инвесторов к инструментам с привязкой к криптовалюте

Банк России в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:12+0300

2025-05-16T12:12+0300

2025-05-16T12:12+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время опубликует разъяснения о допуске квалифицированных инвесторов к беспоставочным финансовым инструментам с доходностью, привязанной к стоимости криптовалют, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". По ее словам, Банк России получает сигналы рынка о том, что есть готовность выпускать беспоставочные финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалют, и этот вопрос регулятор уже обсуждал с Минфином. "Мы согласны с тем, что квалифицированным инвесторам в нынешнем понимании такие инструменты должны быть разрешены уже сейчас. Для этого не нужно экспериментального режима, для этого не нужна отдельная инфраструктура. И мы в ближайшие дни выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка и для инвесторов", - сказала Набиуллина. При этом регулятор сохраняет свою позицию по поводу инвестиций непосредственно в криптовалюты. "Они потребуют изменения регулирования, они потребуют отдельной инфраструктуры. И на наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированному инвестору", - сказала глава ЦБ. Сейчас регулятор обсуждает с Минфином, кто может относиться к этой категории особо квалифицированных инвесторов. "Это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности, а инвестиции непосредственно в криптовалюты - это риски высокой волатильности, риски блокировок, - что эти риски, если они реализуются, не будут критичны для этой группы инвесторов", - пояснила она. "Ожидаем, что сможем в ближайшее время согласовать это с правительством и уже отработать в рамках экспериментального правового режима", - заключила Набиуллина.

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