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ЦБ отметил увеличение денежной базы России

ЦБ отметил увеличение денежной базы России - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил увеличение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 7 мая увеличилась до 18,154 триллиона рублей с 18,133 триллиона на 30 апреля, сообщил Банк России. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:20+0300

2025-05-16T11:20+0300

2025-05-16T11:20+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 7 мая увеличилась до 18,154 триллиона рублей с 18,133 триллиона на 30 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 21,2 миллиарда рублей, или на 0,12%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, рф, банк россии