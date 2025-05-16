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Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги
Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги - 16.05.2025, ПРАЙМ
Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги
Банки страны за прошлый квартал предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 триллиона рублей, сообщил Банк... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:59+0300
2025-05-16T14:59+0300
2025-05-16T14:59+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банки страны за прошлый квартал предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 триллиона рублей, сообщил Банк России в своем обзоре. "В январе-марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", - сообщил регулятор. "Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", - добавили в ЦБ.
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финансы, банки, россия, москва
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги
ЦБ: банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банки страны за прошлый квартал предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 триллиона рублей, сообщил Банк России в своем обзоре.
"В январе-марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", - сообщил регулятор.
"Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", - добавили в ЦБ.
В МВД описали характерные черты мошенника