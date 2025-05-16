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Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги

Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги - 16.05.2025, ПРАЙМ

Банки предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги

Банки страны за прошлый квартал предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 триллиона рублей, сообщил Банк... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:59+0300

2025-05-16T14:59+0300

2025-05-16T14:59+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банки страны за прошлый квартал предотвратили 43,8 миллиона мошеннических попыток похитить деньги у клиентов на общую сумму 4,6 триллиона рублей, сообщил Банк России в своем обзоре. "В январе-марте банки предотвратили 43,8 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов", - сообщил регулятор. "Это более чем в два раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов", - добавили в ЦБ.

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