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Мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей
Мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ
Мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей
Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:08+0300
2025-05-16T15:08+0300
мошенничество
финансы
банки
россия
москва
банк россии
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России. "В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала", - сообщил регулятор. Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%. Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%). По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%). В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%).
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финансы, банки, россия, москва, банк россии
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Банк России
15:08 16.05.2025
 
Мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей

ЦБ: мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей

© РИА Новости . Сгенерировано ИИТелефонный мошенник и его жертва
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России.
"В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала", - сообщил регулятор.
Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%.
Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%).
По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%).
В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%).
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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14:59
 
МошенничествоФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАБанк России
 
 
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