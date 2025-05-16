https://1prime.ru/20250516/tsb-857647160.html

ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам

ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам - 16.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам

Банк России в настоящее время не рассматривает возможность снятия запрета на вложения в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, заявил... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T15:08+0300

2025-05-16T15:08+0300

2025-05-16T15:12+0300

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владимир чистюхин

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не рассматривает возможность снятия запрета на вложения в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы не рассматриваем в настоящее время этот вопрос. Нам представляется, что те риски, которые сегодня существуют с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг, крайне высоки", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", комментируя эту тему. "Мы считаем, что для того, чтобы инвестор не попадал в неприятную ситуацию, связанную с блокировкой этих ценных бумаг, такого рода полномочия в обратную сторону предоставлять необходимости нет", - добавил он.

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рынок, акции, финансы, москва, владимир чистюхин