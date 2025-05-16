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ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам - 16.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам
ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам
Банк России в настоящее время не рассматривает возможность снятия запрета на вложения в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, заявил... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:08+0300
2025-05-16T15:12+0300
банк россии
рынок
акции
финансы
москва
владимир чистюхин
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не рассматривает возможность снятия запрета на вложения в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы не рассматриваем в настоящее время этот вопрос. Нам представляется, что те риски, которые сегодня существуют с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг, крайне высоки", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", комментируя эту тему. "Мы считаем, что для того, чтобы инвестор не попадал в неприятную ситуацию, связанную с блокировкой этих ценных бумаг, такого рода полномочия в обратную сторону предоставлять необходимости нет", - добавил он.
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рынок, акции, финансы, москва, владимир чистюхин
Банк России, Рынок, Акции, Финансы, МОСКВА, Владимир Чистюхин
15:08 16.05.2025 (обновлено: 15:12 16.05.2025)
 
ЦБ не готов разрешить вложения в иностранные бумаги неопытным инвесторам

ЦБ не намерен снимать запрет на вложения в иностранные ценные бумаги

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не рассматривает возможность снятия запрета на вложения в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы не рассматриваем в настоящее время этот вопрос. Нам представляется, что те риски, которые сегодня существуют с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг, крайне высоки", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", комментируя эту тему.
"Мы считаем, что для того, чтобы инвестор не попадал в неприятную ситуацию, связанную с блокировкой этих ценных бумаг, такого рода полномочия в обратную сторону предоставлять необходимости нет", - добавил он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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12:12
 
Банк РоссииРынокАкцииФинансыМОСКВАВладимир Чистюхин
 
 
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