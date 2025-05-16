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ЦБ одобрил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора - 16.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ одобрил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
ЦБ одобрил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ одобрил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
Совет директоров Банка России одобрил новые, менее формальные, критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, рассказал руководитель службы по... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:12+0300
2025-05-16T16:12+0300
банк россии
россия
науфор
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России одобрил новые, менее формальные, критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы не специально так целились, но вот буквально я приехал сюда с нашего совета директоров, на котором были одобрены новые критерии квалификации для их направления в Минюст, регистрации как нормативный акт", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "Можем считать, что это подарок НАУФОР и рынку... потому что мы потратили много сил, но добились, как мне кажется, хорошего между собой консенсуса, в котором и пожелания рынка, и наше видение, и самое главное - видение инвесторов получило должное отражение", - добавил Мамута. "Мы хотим перехода от формальных критериев к фактическим, снижение доли прямой имущественной оценки, которая мало что значит с точки зрения квалификации, к намного более, с одной стороны, сложно сконфигурированной, с другой стороны, правильно сконфигурированной системе квалификации, в которой на первое место должны выйти опыт, знания и комбинация различных критериев", - продолжил он. Все это в самом скором будущем станет реальностью, считает он. "Я думаю, Минюст нас поддержит, поэтому надеюсь, что все профучастники уже перестраивают свои системы квалификации под новые требования, которые давно всем известны", - сказал он. Мамута напомнил, что впервые возникнет комбинация критериев. Это, например, комбинация имущества или дохода с усложненным тестированием на некоторые наиболее распространенные виды сложных продуктов для квалифицированных инвесторов - структурных продуктов, закрытых ПИФов и ряда других. "Если этот опыт окажется успешным, а нам кажется, что у него есть потенциал быть успешным, потому что здесь как раз мы проверяем знания, а не просто смотрим, есть у человека 6 миллионов рублей или нет, или еще есть, а скоро не будет, или наоборот, будет, но больше. Но вот это как бы открытый вопрос. Если этот опыт окажется успешным, то мы в целом готовы его расширять", - заключил он.
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россия, науфор
Банк России, РОССИЯ, НАУФОР
16:12 16.05.2025
 
ЦБ одобрил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

ЦБ одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России одобрил новые, менее формальные, критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Мы не специально так целились, но вот буквально я приехал сюда с нашего совета директоров, на котором были одобрены новые критерии квалификации для их направления в Минюст, регистрации как нормативный акт", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
"Можем считать, что это подарок НАУФОР и рынку... потому что мы потратили много сил, но добились, как мне кажется, хорошего между собой консенсуса, в котором и пожелания рынка, и наше видение, и самое главное - видение инвесторов получило должное отражение", - добавил Мамута.
"Мы хотим перехода от формальных критериев к фактическим, снижение доли прямой имущественной оценки, которая мало что значит с точки зрения квалификации, к намного более, с одной стороны, сложно сконфигурированной, с другой стороны, правильно сконфигурированной системе квалификации, в которой на первое место должны выйти опыт, знания и комбинация различных критериев", - продолжил он.
Все это в самом скором будущем станет реальностью, считает он. "Я думаю, Минюст нас поддержит, поэтому надеюсь, что все профучастники уже перестраивают свои системы квалификации под новые требования, которые давно всем известны", - сказал он.
Мамута напомнил, что впервые возникнет комбинация критериев. Это, например, комбинация имущества или дохода с усложненным тестированием на некоторые наиболее распространенные виды сложных продуктов для квалифицированных инвесторов - структурных продуктов, закрытых ПИФов и ряда других.
"Если этот опыт окажется успешным, а нам кажется, что у него есть потенциал быть успешным, потому что здесь как раз мы проверяем знания, а не просто смотрим, есть у человека 6 миллионов рублей или нет, или еще есть, а скоро не будет, или наоборот, будет, но больше. Но вот это как бы открытый вопрос. Если этот опыт окажется успешным, то мы в целом готовы его расширять", - заключил он.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
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