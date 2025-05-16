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В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов
В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов - 16.05.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов
ЦБ РФ продолжает тихую и кропотливую работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом, заявил зампред Банка России Филипп Габуния, выступая на... | 16.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает тихую и кропотливую работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом, заявил зампред Банка России Филипп Габуния, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025". "Мы, безусловно, продолжаем работать. Мы надеемся, у нас будут тоже еще дополнительные успехи", - сказал Габуния, отвечая на вопрос о дальнейших планах по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом. "Это будет продолжение такой медленной, кропотливой работы, которая будет позволять, мы надеемся, высвобождать большее количество активов наших инвесторов", - сказал он, уточнив, что никаких "больших решений" в этой сфере власти не планируют. В прошлом году состоялись два этапа обмена активами, в рамках которых иностранцы выкупали заблокированные за рубежом активы россиян за счет средств на счетах типа С. В рамках этой схемы каждый инвестор мог разморозить активы на сумму не более 100 тысяч рублей. По данным властей, под эти параметры подпадало большинство пострадавших частных инвесторов. Общая сумма разблокированных активов по итогам двух раундов составила около 10 миллиардов рублей. Российские инвесторы заявляли к обмену значительно больше активов, но осуществить удалось не все сделки. Власти РФ объясняли это противодействием со стороны западных регуляторов, поэтому предпочитают вести такую работу без лишней публичности. "Все, что получилось - это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно", - объяснил Габуния. "Потому что, когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой", - добавил он.
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В ЦБ рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов
Габуния: ЦБ продолжает работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает тихую и кропотливую работу по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом, заявил зампред Банка России Филипп Габуния, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".
"Мы, безусловно, продолжаем работать. Мы надеемся, у нас будут тоже еще дополнительные успехи", - сказал Габуния, отвечая на вопрос о дальнейших планах по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом.
"Это будет продолжение такой медленной, кропотливой работы, которая будет позволять, мы надеемся, высвобождать большее количество активов наших инвесторов", - сказал он, уточнив, что никаких "больших решений" в этой сфере власти не планируют.
В прошлом году состоялись два этапа обмена активами, в рамках которых иностранцы выкупали заблокированные за рубежом активы россиян за счет средств на счетах типа С. В рамках этой схемы каждый инвестор мог разморозить активы на сумму не более 100 тысяч рублей. По данным властей, под эти параметры подпадало большинство пострадавших частных инвесторов. Общая сумма разблокированных активов по итогам двух раундов составила около 10 миллиардов рублей.
Российские инвесторы заявляли к обмену значительно больше активов, но осуществить удалось не все сделки. Власти РФ объясняли это противодействием со стороны западных регуляторов, поэтому предпочитают вести такую работу без лишней публичности.
"Все, что получилось - это то, что не афишировалось с громких трибун, а делалось довольно спокойно", - объяснил Габуния.
"Потому что, когда мы о чем-то очень громко говорим, оно начинает не получаться по решениям, принятым не в российской юрисдикции, а в другой", - добавил он.
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